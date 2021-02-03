Энергетики юга России добились снижения нарушений энергоснабжения

В прошлом году количество нарушений энергоснабжения в Калмыкии, Ростовской и Волгоградской областях по сравнению с 2019 годом сократилось на 5.8 процентов. Показатели частоты нарушений улучшились на 11,4 процента, а продолжительности - на 11,5 процентов. Об этом сообщают "Россети Юг".

"Быстрое реагирование на аварийные ситуации обеспечивает локализация аварийного запаса, техники и оборудования, позволяющая оперативно осуществлять переброску ресурсов, а также запланированные алгоритмы действий энергетиков при различных вариантах развития событий", - сообщили в пресс-службе компании

Сократить количество аварий на энергообъектах удалось за счет подробного анализа каждого возникающего нарушения и правильного планирования мероприятий, направленных на устранение их причин.

За 2020 год "Россети Юг" отремонтировала свыше трех тысяч километров воздушных линий, заменила 55,6 тысяч изоляторов, 5,6 тысяч опор. Ремонтные работы проведены и на подстанциях 35-110 кВ - отремонтировано свыше 7 тысяч единиц оборудования. Объем финансирования ремонтной кампании в прошлом году составил порядка 1,6 миллиарда рублей.