Коронавирусные беды пришли не только к людям. В сложной ситуации оказался южный парк птиц "Малинки", располагающий уникальной коллекцией пернатых. Из-за режима самоизоляции гости не приезжали сюда несколько месяцев, парк стал терпеть убытки, и питомцы уже почувствовали угрозу голода.

Южный парк расположен в Красносулинском районе, в 60 километрах от Ростова, но прославился далеко за этими пределами. В более спокойные времена сюда ехали из многих других городов страны. Обитель птиц привлекала внимание желающих приятно провести время на природе. Кстати, на юге это единственный парк птиц, да и во всей стране есть только еще один подобный, "Воробьи", но находится он в Москве. Бывшие жители города Шахты, а ныне москвичи, решили создать на родине красивый парк, который радовал бы земляков. И создали.

Парк занимает почти 30 гектаров земли, из них четыре уже полностью благоустроены. На месте бывшего карьера теперь пруд с утками мандаринками и прочими полагающимися всякому приличному водоему обитателями. Энтузиастам удалось создать в "Малинках" подходящие условия для более 260 видов птиц (почти 3 тысячи особей). Фламинго, журавли, орлы, фазаны... Среди них те, что вошли в Красную книгу РФ. А уж как исхитрялись орнитологи, чтобы здесь прижились пернатые из самых разных уголков земного шара! Специалисты объездили самые лучшие зоопарки мира, стараясь понять, как получше обустроить своих птах. И вот результат: крылатые обитатели не только живут и не бедствуют, но еще и птенцов выводят. Нашлось место не только для птиц: суслик, дикобраз, семья енотов, ламы - фауна представлена во всем ее многообразии.

- Прошлой весной надеялись, что вскоре войдем в высокий туристический сезон, а получилось - в нулевой, - рассказала представитель парка птиц юрист Анжелика Потанина. - С началом самоизоляции к нам перестали приезжать. Когда сняли ограничения, люди вернулись, но их было очень мало. Так прошли все лето и осень. Зимой даже в праздники нет посетителей. Обычно на рождественской "елке" у нас было до семи тысяч человек, машины парковали за два километра до входа в парк. А теперь почти никого.

"Малинки" - проект социальный. По признанию сотрудников, на самоокупаемость до сих пор выйти не удалось. Но деньги не цель. В основном это средства для питания обитателей парка. Пенсионеры, инвалиды и многие другие могут навестить птиц бесплатно или приобрести билет с очень большой скидкой. Проблемы начались вместе с пандемией.

- Хорошо, что мы подстраховались, была подушка безопасности. Еще до коронавируса весенние праздники и летние отпуска позволили нам накопить средства. Птицы не голодали, но что будет дальше, никто не знал, - говорит Потанина.

Работники парка кинули клич в соцсетях. Денег не просили, предлагали приобрести билеты с открытой датой, мол, приедете, когда сможете. Реакция была неожиданной: люди понесли в парк еду для животных: яблоки, капусту, орехи. Но полностью кризис преодолеть не удавалось. Тогда решили обратиться к государству. Сначала зоопарки не включили в число организаций, пострадавших от коронавируса, но потом ситуация изменилась: поддержку начали оказывать не только бюджетным, но и частным зоопаркам. По словам Потаниной, со всей страны было подано 67 заявок на финансовую помощь. Орнитологи рассчитали, сколько нужно средств на корма в расчете из ежедневного рациона, и тоже отправили заявку. Она оказалась среди одобренных.

В результате парк получил 4,8 миллиона рублей, которые будут направлены исключительно на закупку кормов.

- Теперь птицам и прочим обитателям обеспечен достойный рацион примерно на пять месяцев, - радуется Потанина. - Поддержка государства для нас очень важна. До лучших времен доживем.

Но проблемы остались. Многие пернатые нуждаются в особых условиях содержания, они родом из теплых краев, и на севере Ростовской области им слишком холодно. Чтобы птицам было комфортно, мы отапливаем их жилища. Парк не газифицирован, плата за электроэнергию ежемесячно доходит до 800 тысяч рублей. Если найдутся благотворители, неравнодушные к природе, от помощи не откажемся.

Кстати

Правительство РФ выделило 153,5 миллиона рублей Союзу зоопарков и аквариумов, чтобы поддержать негосударственные организации и индивидуальных предпринимателей. Всего субсидии получили 30 частных цирков, зоопарков, дельфинариев и аквариумов.