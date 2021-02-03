Как в Калмыкии развивается "зеленая" энергетика

За прошлый год калмыцкий филиал "Россети Юг" исполнил 500 договоров на технологическое присоединение суммарной мощностью 274,5 МВт, из которых 268,5 МВт - это объекты "зеленой" генерации.

Среди филиалов "Россети Юг" в структуре исполненных договоров доля Калмыкии по объему мощности составляет 42,6 процентов. За прошедший год к сетям "Россети Юг" в Калмыкии подключены Целинская и Салынская ветроэлектростанции в Целинном районе, ВЭС "Фунтово" в Юстинском районе, а также Малодербетовская и Яшкульская солнечные электростанции.

Для технологического присоединения новых объектов генерации к распределительной сети специалисты компании построили 50 километров линий электропередачи и две подстанции нового поколения.

Энергетики филиала также проделали большую работу по обеспечению электроэнергией социально-значимых объектов, в числе которых 12 фельдшерско-акушерских пунктов в районах республики, здания новой детской поликлиники на 550 посещений в смену, дома для переселенцев из аварийного жилого фонда, строящийся ледовый дворец в Элисте.