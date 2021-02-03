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Рубрика: Общество

"А любимая моя роль - в "Полосатом рейсе"

Каким жители Кубани запомнили Василия Ланового
Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 22(8373)
В понедельник в России простились с великим артистом и гражданином Василием Лановым. Наш легендарный соотечественник, активно занимавшийся общественной деятельностью, неоднократно приезжал на Кубань, встречался с молодежью и давал мастер-классы. На одном из них в свое время побывала и корреспондент "РГ".
Василий Лановой: Когда предложили подключиться к организации шествия "Бессмертный полк", я ни минуты не колебался. Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Василий Лановой: Когда предложили подключиться к организации шествия "Бессмертный полк", я ни минуты не колебался. Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Василий Лановой: Когда предложили подключиться к организации шествия "Бессмертный полк", я ни минуты не колебался. Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2018 году народный артист СССР впервые выступил в Краснодаре с моноспектаклем в рамках патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!" в преддверии Дня Победы. Со сцены концертного зала Кубанского казачьего хора он рассказывал о войне, свидетелем которой стал в семь лет: тревожный вой сирен, наступление немцев на Одессу, три с половиной года в оккупации - никаких вестей от родителей (живы или нет?). И зрители, затаив дыхание, слушали песни, смотрели на большом экране фильмы о "героях былых времен". Один из них - Павка Корчагин. С ним связана особая история.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Василия Ланового проводили в последний путь аплодисментами

- Немцы сдали нашу область (где я находился с бабушкой) румынам, они стали преподавать в школе румынский язык, - рассказывал Василий Лановой. - Помню, на дворе октябрь 1941 года. В классе сидел румын с автоматом наперевес. Однажды его куда-то вызвали, и учитель Николай Иванович сказал: "Хлопцы, закройте двери на ножку стула, если кто прослышит, что я буду для вас читать, мне голову оторвут..." Как это делалось, мы уже знали. Он открыл портфель, достал потрепанную книгу и прочел: "Микола Островский "Як гуртовалась сталь". И впечатление осталось на всю жизнь. Порой меня ехидно так спрашивают: "Как вы сегодня относитесь к Корчагину?" Так вот отвечаю: теперь я его уважаю в тысячу раз больше, чем тогда! И хотел бы всем вам пожелать иметь хотя бы одну сотую той веры во что-нибудь, которую имело поколение моего отца.

Когда режиссер Владимир Наумов в 1956 году предложил начинающему артисту попробоваться на роль Павки, Лановой сходу ответил: "А что мне пробоваться? Я должен играть, и только я!" По его признанию, роль стала для него главной. Хотя не обошлось без драматических моментов. Тогда актер учился на третьем курсе института имени Щукина при театре Вахтангова, а студентам было категорически запрещено сниматься. Как назло фотография со съемочной площадки попала на страницы "Правды", и в училище вышел приказ об отчислении. К счастью, все обошлось, и на педсовете "провинившегося" решили наказать, оставив на второй год. Как потом с юмором вспоминал артист, таким образом он получил лучший год за весь период обучения в училище...

Мне не давали комедийных ролей - как считали режиссеры, лицом не вышел

За долгую творческую жизнь Лановой сыграл более 80 ролей в кино. Это "Офицеры" (Иван Варавва), "Война и мир" (Курагин), "Анна Каренина" (Вронский), советская классика: "Иду на грозу", "Коллеги", "Шестое июля", "Любовь Яровая", "Анна и командор" и целый ряд других картин. Есть проходные и второстепенные. "Но мне никогда не давали комедийных ролей - как считали режиссеры, лицом не вышел, - с улыбкой посетовал актер во время нашего разговора. - Поэтому, признаюсь, самая любимая роль - в "Полосатом рейсе".

После концерта журналистов пригласили за кулисы. Разговор был коротким - Василий Семенович сел на диван, устало расстегнул пуговицы на воротнике рубашки. И все же с готовностью рассказал о своем восприятии современного поколения.

Фото: Александр Куров/ТАСС
"Будут ли еще такие?": Коллеги Василия Ланового рассказали, каким его запомнят

- В некоторых вопросах молодежь проявляет себя замечательно, а в некоторых - просто непонятно, потому что в свое время этих вопросов для нас и не существовало. Наверное, для обогащения судьба и подбрасывает такие штуки, - сказал он, а затем продолжил. - Когда мне предложили подключиться к организации шествия "Бессмертный полк" в Москве, я ни минуты не колебался. Потом, за последние годы, мы десятки городов объехали. Были не только концерты в больших залах, но и простые встречи - с курсантами, кадетами, с людьми разных возрастов и национальностей. Этих людей, но уже с портретами близких я вижу теперь в колоннах "Бессмертного полка". Для меня акция, прежде всего, несет великую благодарность тому поколению, которое отстояло нашу Родину. И это движение призывает молодежь испытывать гордость за Россию.

Год спустя, в сентябре 2019-го, Василий Семенович снова приехал на Кубань. Никто не мог предположить, что в последний раз. В краевой столице он принял участие в торжественном открытии бюстов полководцев - маршалов Советского Союза Константина Рокоссовского и Георгия Жукова - на территории Краснодарского президентского кадетского училища. А перед этим открывал в Геленджике монумент и мемориальную доску на Аллее Героев, и даже спел на набережной курорта песню из легендарного фильма "Офицеры".

Прямая речь

Вениамин Кондратьев, губернатор Кубани:

- Василий Семенович часто бывал на Кубани. Мы были знакомы лично. Он активно занимался общественной деятельностью, участвовал в кинофестивалях, которые проходили в крае, давал мастер-классы и уроки нашим студентам и артистам... Василий Лановой навсегда останется для нас необыкновенно светлым, отзывчивым, благородным человеком. Вечная память. Выражаю соболезнования семье, близким и коллегам Василия Семеновича.

В регионах Общество Утраты Культура Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Умер Василий Лановой

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