Кубань отмечает 100-летие автора музыки легендарных песен

На этой неделе исполнилось 100 лет со дня рождения автора музыки любимых по всей России песен Григория Пономаренко. Григорий Федорович почти четверть века прожил на Кубани, воспев ее в своих произведениях. Здесь его помнят и без памятных дат, а весь минувший год прошел под знаком предстоящего юбилея.

Казачий край стал последним приютом автора знаменитой песни "Оренбургский пуховый платок". В Краснодаре сохранилась квартира народного артиста - она стала музеем, а у филармонии, носящей его имя, установлен памятник: отлитый из бронзы композитор сидит на камне, положив правую руку на свой любимый баян. Сейчас площадь перед мемориалом устлана живыми цветами. Накануне здесь прошел митинг. Почтить память Григория Федоровича пришли его коллеги, близкие люди, поклонники творчества. На сцене филармонии состоялся большой праздничный концерт.

- Наверное, в стране нет человека, который бы не знал песен нашего знаменитого земляка Григория Пономаренко, - говорит губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Он был гением своего времени. Писал о войне, Родине, людях, любви и кубанских просторах. Многие его песни стали народными...

И это действительно так. Вспоминаем ли мы автора музыки, когда слушаем или поем до последнего слова знакомые песни "Отговорила роща золотая", "Тополя", "Не жалею, не зову, не плачу", "Ивушка", "Колокольчик"? Кажется, что их сочинил народ. Григорий Федорович знал об этом и ничуть не обижался и даже гордился, что его песни считают народными. Об этом он не раз говорил в эфире Краснодарского краевого радио, где он был частым гостем. Именно здесь впервые звучали его песни, рожденные на Кубани. Во время одного из эфиров мы попросили его рассказать историю создания песни "Оренбургский пуховый платок".

- В 1958 году в Оренбурге создавался русский народный хор, - вспоминал он. - Молодому коллективу нужен был свой репертуар. И местная филармония пригласила меня вместе с поэтом-песенником Виктором Боковым, чтобы помочь создать его. Мы долго ездили по Оренбуржью, знакомились с природой, культурой, обычаями, общались с местными жителями. В итоге родились несколько песен, но главной, вокруг которой строился бы весь репертуар, не получилось. Уже перед отъездом пошли за сувенирами на местный рынок. И были поражены, увидев, что большая, пушистая шаль проходит через маленькое обручальное кольцо. Такая шаль была приобретена для мамы Виктора Бокова. Вечером пошли на почту, чтобы отправить сыновний подарок маме, которая жила в Загорске. И там на телеграфном бланке Виктор написал слова песни: "В этот вьюжный, неласковый вечер, когда снежная мгла вдоль дорог, ты накинь, дорогая, на плечи оренбургский пуховый платок..."

Вместе с Кубанью 100-летие Григория Пономаренко отмечают Москва, Волгоград, Самара, Воронеж, Нарьян-Мар и, конечно, Оренбург. С 22 по 28 февраля здесь уже в 33-й раз пройдет Всероссийский фестиваль профессионального народного искусства "Оренбургский пуховый платок". В этом году он приурочен к 100-летию композитора.