На Кубани авиаполк ЮВО получил новый спасательный вертолет Ка-27

Авиаполк четвертой армии ВВС и ПВО России, который базируется в Краснодарском крае, получил новый поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Поступившая винтокрылая машина обладает уникальными летными характеристиками, а также имеет дополнительные средства подъема, спасения людей и освещения территории. Так, на левом борту вертолета установлена мощная электролебедка ЛПГ-300, к которой можно присоединить универсальное или лямочное сиденье, пояс для подъема космонавтов и многое другое.

Также Ка-27ПС имеет ряд средств спасения, в том числе 12 плотов, которые может сбрасывать на воду непосредственно рядом с людьми.

На Кубань новый вертолет доставили в полуразобранном виде самолетом военно-транспортной авиации. Сейчас на военном аэродроме под Крымском специалисты собирают винтокрылую машину. После этого она поступит в распоряжение авиаполка.