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Не дожидаясь лета

В Крыму в межсезонье можно получить массу преимуществ
Текст: Ольга Орлова
Российская газета - Неделя - Юг России № 22(8373)
Сегодня все мы переживаем трудные времена. И чтобы выйти из испытаний здоровыми и крепкими, нужно сохранять душевное спокойствие. А где можно это сделать, как не на южном берегу Крыма? Именно здесь вам помогут море, величественные вершины Ай-Петри и непоколебимая мощь Воронцовского дворца. Тут все сохранило свой первозданный вид, так же шумело море, так же стояли горы и сто, и пятьдесят лет назад, в советские времена, когда все приезжающие сюда были такими счастливыми и беспечными.
Фото: Алупкинский музей-заповедник Фото: Алупкинский музей-заповедник
Фото: Алупкинский музей-заповедник

Аура южного берега вернет вам ощущение безусловного счастья, заставит забыть о тревогах и суете сузившегося мира, в котором мы сейчас очутились. Жизнь по-прежнему прекрасна, и каждый день может принести множество удивительных открытий, стоит лишь пройтись по Саду камней или подняться на самую высокую вершину Крыма.

Не нужно откладывать на потом то, что можно сделать сегодня. Не ждите лета с его сезонной суматохой, приезжайте на берег теплого моря прямо сейчас, в преддверии ранней весны, и душа ваша раскроется вместе с горными первоцветами.

Не стремитесь покорять новые страны: сложности с перелетами и организацией поездок перечеркнут новые впечатления и отдых. Посетите старый добрый Крым, где вас очень ждут и готовы преподнести вам приятные подарки.

- Мы так ждем гостей, что делаем им предложения, от которых трудно будет отказаться, - говорит директор гостиницы "Роялта" Наталья Крива. - Например, желающим остановиться в нашем отеле на семь дней мы дарим еще один день бесплатного проживания.

Также с пользой для тела и души можно воспользоваться возможностями удаленки. Ведь в этот период начальству все равно, где вы открыли свой ноутбук и приняли участие в совещании. Главное - результат. Здоровая атмосфера, морской воздух и оптимальное сочетание кабинетной работы и прогулок по живописному парку прибавят производительности труда, а возможно, даже станут источником новых идей и свежих мыслей. Кстати, эксперты туристической отрасли отмечают, что в 2020 году уже многие сочетали таким образом отдых с работой.

Наконец, курортная отрасль охотно откликнулась на тренд реабилитации после перенесенной инфекции. Многие отели открыли свои двери для тех, кому надо восстановить здоровье, принимают медиков, работавших в ковидных госпиталях, по специальным программам.

Так, огромный Алупкинский парк с его то спускающимися к морю, то поднимающимися к отелю дорожками, с его чудодейственными хвойными деревьями - прекрасный лекарь для ваших легких и сердца.

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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