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Рубрика: Происшествия

В Адыгее одного из руководителей местного УФСИН задержали за взятку

Текст: Михаил Сухарев

Следственное управление СК РФ по Адыгее возбудило уголовное дело против одного из руководителей республиканского управления ФСИН. Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Задержан бывший руководитель нижегородского ГУФСИН

По информации следствия, в конце 2018 года подозреваемый узнал, что местное УФСИН наложило арест на 11 земельных участков 70-летнего жителя Майкопа. Стоимость участков составила больше 46 миллионов рублей, но также владелец должен уплатить в федеральный бюджет исполнительный сбор. Исходя из цены участков, сумма сбора должна была составить около 2,8 миллиона рублей.

- В декабре 2018 года подозреваемый, с целью извлечения материальной выгоды, предложил мужчине должнику за денежное вознаграждение в сумме 1,1 миллиона рублей, способствовать в решении вопроса о неуплате указанного сбора, - говорится в сообщении СКР по региону.

С начала 2019 года и до ноября 2020 подозреваемый лично и через посредника частями получал деньги от должника, и успел забрать 675 тысяч рублей. Однако, преступление вскрылось и злоумышленника задержали. Уголовное дело против него возбудили по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, а в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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