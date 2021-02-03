В Астрахани интеллектуальные электросчетчики сэкономили 349 млн рублей

В прошлом году в Астраханской области было установлено 18,6 тысяч интеллектуальных приборов учета. Всего в регионе функционирует 63 тысячи "умных" счетчиков. Таким образом, интеллектуальным учетом охвачено уже 30 процентов потребителей электроэнергии региона.

"Только за прошедший год "умные" счетчики сэкономили 74 млн кВт*ч или 349 млн рублей. Такой объем сравним с энергопотреблением 400 многоквартирными жилыми домами в течение года", - сообщили в пресс-службе "Россети Юг".

В нынешнем году в Астраханской области планируется установить еще около 11 тысяч. новых приборов учета. Экономический эффект составит 11,5 млн кВт*ч. за год.

Новые приборы учета умеют анализировать режимы потребления, "видят" отклонения параметров энергоснабжения, позволяют оперативно реагировать на сбои в сети. Их установка для астраханцев бесплатна. Показания с приборов учета передаются автоматически без участия абонента. Потребители также получают возможность контролировать качество оказываемых услуг и управлять своими расходами на электроэнергию. При этом у современных интеллектуальных приборов повышенная защита от постороннего вмешательства, что позволит оперативно отследить попытки хищения электроэнергии.

Напомним, что с 1 июля 2020 года в России вступили в силу изменения в законе № 522-ФЗ, согласно которым ответственность за установку и содержание приборов учета электроэнергии перешла от потребителей к поставщикам. Все общедомовые и индивидуальные счетчики в многоквартирных домах теперь устанавливает обслуживающая энергосбытовая компания. А установку "умных счетчиков" на производственных территориях, в частном секторе, садовых и дачных обществах осуществляет электросетевая компания.