Астраханский драмтеатр отметит 200-летие Федора Достоевского премьерой спектакля "Братья Карамазовы". Проект получил грант правительства РФ. Особенностью постановки станет введение в композицию стихов армянского поэта и философа XI века Григора Нарекаци, творчество которого считается близким Достоевскому из-за мастерства воплощения христианской идеи в образах героев, ищущих истину.

- Хотелось бы, чтобы наш Достоевский не выглядел унылым, болезненным, как часто его воспринимают, скучным и неактуальным классиком, - подчеркнул режиссер спектакля, художественный руководитель театра, заслуженный артист России Александр Огарев. - Я воспринимаю Федора Михайловича как самого светлого и оптимистичного из всех русских писателей. Потому что, проводя своих героев через все ужасы жизни, он всегда противопоставляет земному аду свет божественной любви. При этом он никогда не сбивается в назидание, свойственное Толстому, или в бунинскую многозначительность. Он ясен и прекрасен. Его диалоги живые, парадоксальные, остроумные, легкие. Его философия самоиронична и всегда самим же автором ставится под сомнение, всесторонне проверяется насмешливыми контраргументами, чтобы таким образом закалиться и окрепнуть.

Астраханская сценическая версия "Братьев Карамазовых" - это путешествие по лабиринту человеческих страстей, заблуждений, очарований, в которое отправляет главного героя старец Зосима.

Постигая мир, Алексей обнаруживает невозможные сочетания хрупкой нежности и звериной жестокости, горячего желания любви и ослепляющей ненависти. Стихи великого армянского поэта Григора Нарекаци из "Книги скорбных песнопений", к которым обратится герой Достоевского, делают будущий спектакль еще более загадочным. По мнению режиссера, феномен объединения двух мистиков, с разницей в тысячелетие исследующих смятение человеческой души, только приблизит к ним современников.

Актеры будут говорить со зрителем и словами, и жестами. Языку пластики их учила хореограф-балетмейстер театра "Балет Москва" Анастасия Кадрулева. В спектакле будут и сцены с драками, выстроить которые поможет руководитель федерации астраханского айкидо Юрий Глазков.

Финальным аккордом истории станет хоровая мистерия "История луковки", сценическое воплощение известной философской притчи Достоевского. Как рассказали корреспонденту "РГ" в театре, спектакль запланирован к показу 23 апреля, на вербной неделе, перед Пасхой.