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Рубрика: Общество

Робот для регистратуры

В Астраханской области впервые в России вызов врача на дом примет робот
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Неделя - Юг России № 22(8373)
В Астраханской области впервые в России вызов врача на дом примет робот. Достаточно позвонить на единый телефонный номер 122 и пообщаться с электронным помощником.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Астрахань была выбрана в качестве пилотной платформы, так как здесь уже действует ранее разработанная медицинская информационная система РТ-МИС. В ближайшем будущем подобный голосовой помощник появится и в Ростове-на-Дону.

"Главная особенность проекта - интеграция голосового помощника с региональной медицинской информационной системой: вызов, оформленный умным роботом, сразу же отражается в ИТ-системе и становится заданием для специалистов медицинского учреждения", - сообщили "РГ" в компании-разработчике.

Фото: playrix.com
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Цифровой голосовой оператор может одновременно общаться с 300 звонящими, разгружая контактные центры и медицинские учреждения от входящих звонков, что особенно важно в часы пиковых нагрузок.

Кстати, цифровые операторы на базе нейросети умеют вести сложные беседы и способны к самообучению. В процессе работы они учатся распознавать эмоции и интонации, прекрасно воспринимают разговорную речь любой сложности, знают цифры "два ноля" и "три пятерки", понимают смысл ответа "да нет, наверное".

- Цифровые технологии на основе искусственного интеллекта помогают роботам справляться с этой задачей не хуже подготовленных профессионалов, что особенно важно в условиях возрастающей психологической нагрузки на операторов контакт-центра в связи с ростом числа звонков. Мы надеемся, что проект успешно себя зарекомендует и планируем задействовать голосового помощника на постоянной основе, - отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Андрей Сашин.

Кроме того, электронная голосовая регистратура легко интегрируется с любыми телефонными номерами, кол-центрами и службами, в том числе ЖКХ.

Если астраханский эксперимент пройдет успешно, то в ближайшее время сервис голосового вызова врача заработает в Ростове-на-Дону.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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