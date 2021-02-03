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Рубрика: Власть

В Госдуме объяснили смысл особого режима инвестирования для Крыма

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Предложенный Министерством экономического развития РФ законопроект о конфиденциальном режиме для работающих с Крымом инвесторов позволит защитить их от западных санкций и станет дополнительным стимулом для вложений в Крым.
Фото: Василий Батанов/РИА Новости Фото: Василий Батанов/РИА Новости
Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Об этом "РГ" заявил депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.
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- С подобной идеей крымские власти выступали еще в 2017 году, - напомнил депутат. - В действующий сейчас на полуострове режим свободной экономической зоны (СЭЗ) предлагается внести существенный момент. Сейчас информация о резидентах СЭЗ в Крыму и Севастополе и их деятельности открыта и находится в свободном доступе: таким образом мы раскрываем все свои карты перед теми, кто нас не любит. И для многих потенциальных инвесторов именно это является сдерживающим фактором. Особенно речь идет о крупных компаниях, которые имеют представительство по всей стране и имеют договорные отношения с зарубежными контрагентами, то есть поставляют свою продукцию на экспорт. И угроза экономических санкций чревата для них очень серьезными экономическими, финансовыми последствиями и прямыми убытками. И в первую очередь именно для такой категории инвесторов нужен новый законопроект об особом правовом режиме работы в Крыму. Мы рассчитываем, что для них он станет действенным инструментом защиты их вложений в экономику Крыма и предохранителем от потенциальных санкций.

Как считает депутат, еще в прошлом созыве Госдумы сформировался крымский консенсус, благодаря которому все законопроекты, касающиеся развития Крыма и Севастополя как новых субъектов РФ, получают консолидированную поддержку всех парламентских фракций.

- И есть основание полагать, что в данном случае поддержка законопроекта обо особом правовом режиме также будет консолидированной, - прогнозирует депутат. - Когда мы создавали в Крыму и Севастополе особую экономическую зону, в тот момент мы тоже не имели детальной информации о количестве потенциальных инвесторов, но понимали, что такой механизм должен быть предложен им, потому что Крым - уникальный регион с особым режимом функционирования экономики, инфраструктурными и ресурсными ограничениями. И если б не предложенные инвесторам различные льготы, в том числе налоговые, таможенные и ряд других, привлекательность вложений в Крым была бы крайне низкой. И вот СЭЗ стала именно тем инструментом, который позволил привлечь инвесторов. То же самое и с законопроектом об особом правовом режиме: предложить инвесторам механизм защиты и открыть окно возможностей мы просто обязаны. При этом в первую очередь речь идет о защите инвестиций от потенциальных санкций со стороны США и Евросоюза, которые используют санкции как инструмент экономического давления на Россию.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Напомним, особые административные районы (ОАР) планируется создать в дополнение к действующей свободной экономической зоне (СЭЗ). Предполагается, что статус участника ОАР станет анонимным, сведения о владельцах акционерных обществ - закрытыми, а публичный доступ к сведениям из ЕГРЮЛ и ЕГРН - ограниченными, они будут предоставляться только органам власти.

Справка "РГ"

Свободная экономическая зона на территории Республики Крым и города Севастополя функционирует с января 2015 года. Сейчас на территории двух субъектов РФ зарегистрировано 1660 участников свободной экономической зоны (в Крыму - 1266, в Севастополе - 394). Как сообщили "РГ" в Корпорации развития Крыма, объем инвестиций, осуществленных за пять лет участниками СЭЗ, достиг 157 миллиардов рублей. Из них почти 105 миллиардов приходится на капитальные вложения, осуществленные участниками СЭЗ за тот же период.

В 2020 году Совет по улучшению инвестклимата РК одобрил 28 новых инвестсоглашений на общую сумму четыре миллиарда рублей. Более 170 потенциальных инвесторов обратились для подбора инвестиционной площадки.

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