В хуторах и селах Волгоградской области появилось уличное освещение

В Волгоградской области специалисты "Россети Юг" подключили к своим сетям 306 линий уличного освещения в малых населенных пунктах. Общая мощность технологического присоединения составила 664 кВт.

"Обеспечение малых населенных пунктов уличным освещением проводится по заявкам администраций муниципальных образований в рамках региональной программы "Энергосбережение и энергетическая эффективность систем наружного освещения в муниципальных образованиях Волгоградской области", - сообщили в энергетической компании.

Проблема с освещением улиц в темное время суток решена в 150 отдаленных и малонаселенных хуторах, селах и поселках всех 33 районов области.