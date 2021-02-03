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Рубрика: Происшествия

В Крыму задержан математик, укравший у инвесторов 200 миллионов рублей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму полиция задержала бывшего учителя математики и физики, который привлек от инвесторов около 200 миллионов рублей и пытался скрыться с этой крупной суммой. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
В Ялте задержали продавцов фиктивных турпутевок

Мошенническую схему пресекли полицейские Ялты. Математик, ранее работавший учителем в средней школе, создал коммерческую фирму. Будучи ее директором, он привлек знакомых предпринимателей для финансирования инженерной деятельности одного из органов исполнительной власти. Педагог создал некое подобие финансовой пирамиды: он предлагал состоятельным людям вложение денег в перспективные проекты под выгодный процент.

- Мошенник находил своих жертв через имеющуюся у него сеть деловых контактов в инвестиционной сфере, - пояснили в пресс-службе МВД. - Он уверял партнеров, что работает по аккредитации органа власти, и привлекал инвестиции, обещая вкладчикам хороший процент прибыли. В результате один из потерпевших, планируя выгодное вложение крупной суммы, лишился свыше 16 миллионов рублей, другой заявитель при схожих обстоятельствах потерял около 15 миллионов.

После удачной "жатвы" подозреваемый планировал покинуть полуостров, но в этот момент был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ялте. Следователи уже установили причастность мужчины к пяти зарегистрированным преступлениям с общей суммой ущерба около 200 миллионов рублей. По каждому факту возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Санкция этой статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Оперативники устанавливают круг потерпевших и связь задержанного с другими случаями мошенничества.

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