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02.02.2021 22:57
Рубрика: Общество

Пес с тобой

В вуз разрешили приходить с домашними питомцами
Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Неделя № 22(8373)
Отныне Донской государственный технический университет работает в режиме "pet-friendly офис". Именно там впервые в России разрешили приходить на учебу и работу вместе со своими домашними животными. А еще в вузе появился свой уполномоченный по правам животных.
Цвергшнауцер Керидо в учебном корпусе университета чувствует себя как дома. Фото: Тагир Раджавов Цвергшнауцер Керидо в учебном корпусе университета чувствует себя как дома. Фото: Тагир Раджавов
Цвергшнауцер Керидо в учебном корпусе университета чувствует себя как дома. Фото: Тагир Раджавов

Новшество введено по инициативе большого любителя собак декана факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина", доктора биологических наук, профессора Алексея Ермакова. Необычную идею одобрил и поддержал ректор Бесарион Месхи. Правда, в тестовом режиме посещение с животными разрешено пока только в одном корпусе вуза. Но акцию планируют масштабировать на весь университет.

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Цвергшнауцер Керидо заходит в учебный корпус ДГТУ, как к себе домой. Пока его хозяин читает лекции студентам, пес послушно остается в специально отведенной для четвероногих гостей комнате или в отдельном боксе с игрушками.

Каждый, кто видит этого бородатого малыша, расплывается в улыбке. А он дружелюбно виляет хвостиком и так и норовит лизнуть руку.

- В отличие от кошек, которым комфортнее дома, собаки очень социальные животные. Когда пес находится один, он очень скучает. Порой мне приходится подолгу задерживаться на работе. Зная это, теперь я могу взять с собой собаку. В таком случае и я смогу спокойно работать, да и во время перерыва всегда выведу его на прогулку, - говорит профессор Ермаков, обнимая питомца (инициатор одним из первых воплотил идею в жизнь и очень доволен).

Конечно, животные в образовательном учреждении - явление необычное. Каждое появление в вузе пса или кота (пока других сюда не приводили) вызывает лишь положительные эмоции и улыбки у окружающих. Но если кто-то вдруг захочет захватить на работу домашнего крокодила или удава, на это он также будет иметь право. Правда, необходимо в обязательном порядке заранее уведомить администрацию и коллег, а также получить их согласие. Конечно, в первую очередь в данном вопросе будет учитываться мнение людей. Но на факультете, где готовят ветеринарных врачей, каждому животному безумно рады.

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Но, согласно разработанному своду правил, за все, что сделает животное в вузе, ответственность лежит на владельце. Также животное должно иметь ветеринарный паспорт с отметками о вовремя проведенной вакцинации от бешенства и вирусов. Ну и, конечно, не должно быть так, чтобы одновременно в одном кабинете оказались, к примеру, кролик и удав.

В корпусе оборудовано специальное помещение, в котором ветеринарные врачи могут обследовать питомца и при необходимости оказать медицинскую помощь. В этой же аудитории созданы все условия для суточной передержки животного. Кроме того, в рамках инициативы "pet-friendly офис" хозяевам питомцев предложат услуги дрессировщиков.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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По словам профессора Ермакова, нельзя сказать, что животных с собой на работу и учебу берут массово и это происходит каждый день. Да цель и не в этом. Как показывает мировая практика (в некоторых странах и международных компаниях подобное является нормой), сотрудник приходит с питомцем на работу примерно три раза в год.

И то по уважительной причине: нужно задержаться допоздна, необходимо вовремя дать лекарство, человек едет вечером на дачу, а заезжать за собакой домой долго и далеко.

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