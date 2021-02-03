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03.02.2021 12:45
Рубрика: Общество

Юбилейная уборка

В Севастополе общественники провели 100 субботников
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 22(8373)
100-й субботник участники общественного движения Севсвалки.нет провели на улице Хрусталева. Небольшой сквер у дороги был завален обертками, бутылками, старыми покрышками и ветками. У дворников и городских служб руки до него не доходили, поэтому жители Севастополя сами вышли на уборку. 93 человека справились всего за полчаса, наполнив 150 больших мусорных мешков.
Участвовавшие в субботнике дети получили благодарности от организаторов. Фото: Севсвалки.нет Участвовавшие в субботнике дети получили благодарности от организаторов. Фото: Севсвалки.нет
Участвовавшие в субботнике дети получили благодарности от организаторов. Фото: Севсвалки.нет

Субботники проходят с 2012 года каждую последнюю неделю месяца.

- За восемь с половиной лет мы не пропустили ни одной уборки, - говорит основатель движения Олег Николаев.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Почему в Севастополе исчезли контейнеры для раздельного сбора мусора

- Я участвую в акции с самого первого субботника, который проходил на Историческом бульваре, - рассказал "РГ" куратор проекта Павел Савченков. - С тех пор сложилась дружная компания, около 40 человек участвуют постоянно, а общее число участников доходило до 250.

Не раз проходилось убирать мусор в популярных туристических местах: на Сапун-горе, у памятников "Матрос и Солдат", "Штык и парус". За все время участники собрали не менее 10 тысяч мешков мусора, для вывоза которых потребовалось более 100 грузовиков. Многие приходят на уборку целыми семьями, приводят детей, чтобы научить их бережному отношению к любимому городу.

- Когда дети сами убирают, у них не возникнет желания мусорить. Даже если рядом не будет урны, они положат бумажку в карман, - продолжает Савченков. - Среди наших активистов есть учитель, она регулярно приводит на субботники школьный экологический отряд.

Участники движения говорят: в последние годы в Севастополе стало заметно чище, но для них все еще есть работа.

- Коммунальные службы начали убирать активнее, особенно в центре города, в значимых местах, на основных улицах, - говорит Савченков. - Но стоить свернуть в проход между домами, и тут же увидишь мусор. В спальных районах на окраинах все еще много свалок. Отдельная проблема - городские леса, там чего только не валяется, кто-то специально вывозит туда хлам и строительные отходы. Недавно проводили субботник в лесу на Камышовом шоссе и будем это дело продолжать.

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