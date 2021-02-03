Группа продвинутых молодых людей организовала хищение топлива на АЗС... с помощью компьютерной программы. В отношении 13 участников уже утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Подозреваемым вменяют в вину создание, использование и распространение вредоносной компьютерной программы. Трем фигурантам уголовного дела также инкриминируют неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации.

По версии следствия, дело было так. Двое волгоградцев с высшим техническим образованием написали программу, позволяющую недоливать топливо клиентам автозаправочных станций.

О своей разработке они рассказали товарищу, имевшему нужные связи: у него были знакомые администраторы на заправках в Саратовской и Ростовской области. С их помощью с апреля по июнь 2018 года на девяти АЗС эта программа была установлена. Клиенты недополучали совсем небольшой объем топлива, от полутора до пяти процентов, и даже не замечали этого. А сообщникам понемногу шли "дивиденды" - образовавшиеся излишки реализовывали вне кассового учета, прибыль же клали в свой карман.

- Помимо разработчиков программы в состав ОПГ входили шесть мужчин и четыре женщины, которые работали администраторами. Объем хищения не удалось установить. Ведь всем клиентам недоливали по-разному. Это был отлаженный механизм. Неладное заподозрила служба собственной безопасности сети автозаправочных станций, - рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

К расследованию подключились региональные сотрудники ФСБ, которые довели дело до конца. Свою вину подельники полностью признали.

Уголовное дело будет рассматриваться по существу Первомайским районным судом Ростова-на-Дону. Согласно статье, членам "бензиновой мафии" грозит лишение свободы до пяти лет. Однако граждане ранее судимы не были, а в первый раз суды обычно максимальный срок не назначают.