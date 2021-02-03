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03.02.2021 15:53
Рубрика: Общество

Холм зазеленеет к осени

Рекультивацию челябинской свалки завершат досрочно
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 23(8374)
Федеральный экологический оператор, входящий в структуру Росатома и занимающийся рекультивацией челябинской городской свалки, может закончить эту миссию раньше намеченного срока - не к концу года, а уже к осени. Об этом заявил первый замгендиректора госкорпорации Кирилл Комаров.

Ранее представители подрядной организации, обезвреживающие самую большую в Европе свалку в городской черте, отмечали, что технический этап рекультивации далеко не прост, поскольку применяемые способы дегазации и утилизации свалочного фильтрата еще не стали поточной технологией. Пока лишь нарабатывается опыт, и, возможно, при монтаже и наладке технологического оборудования появятся новые вопросы. Впрочем, до сих пор график соблюдался.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Интерес к экологической теме в областном центре с новой силой пробудился на прошлой неделе в связи с визитом в Челябинск вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Она посетила свалку, чтобы увидеть масштаб накопившихся экологических проблем и оценить сам ход рекультивации, которая ведется на федеральные деньги. После осмотра предложила высадить на холме, что сформирован на месте бывшего мусоросборника, не только траву, но и деревья - их корневая система укрепит поверхность рукотворной горы.

- Вклад в загрязнение городской атмосферы от свалки огромный - у нее второе место после крупнейшего комбината "Мечела", - заметила вице-премьер. - Рекультивация выполнена по наилучшим доступным технологиям с применением жестких экологических стандартов, это очень хорошо. Второго подобного объекта в стране пока нет. Это действительно уникальный проект.

По словам Виктории Абрамченко, к 2030 году объем мусора, который складируется на полигонах, должен сократиться вдвое. Этому поспособствуют раздельный сбор и снижение количества пластиковой упаковки.

Следующая на очереди большая рекультивация на Южном Урале должна начаться в Магнитогорске - после того как там запустят новый полигон ТКО с обслуживающей инфраструктурой. Мощность самой свалки будет в пределах 175 тысяч тонн в год, срок эксплуатации - четверть века. Возводимый сортировочный комплекс, способный обрабатывать до 200 тысяч тонн отходов, станет обслуживать территорию всего Магнитогорского кластера. Ожидается, что минимальная доля выборки вторсырья составит 20 процентов от объема мусора.

Сооружение этих объектов началось в июне 2020 года после заключения концессионного соглашения. Строительные работы планируется завершить в середине 2021 года, ввод в эксплуатацию намечен на январь 2022-го. По расчетам, ввод объекта позволит сократить вредные выбросы в Магнитогорске на 16,77 тысячи тонн, или на 6,6 процента.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область "Мусорная" реформа

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