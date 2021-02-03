Самолет Владивосток - Москва сел в Югре из-за недомогания пассажира

Пассажирский лайнер, выполнявший рейс из Владивостока в Москву, совершил незапланированную посадку в Нижневартовске. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Самолет приземлился штатно в 10:29 по местному времени.

"Мужчине стало плохо, его госпитализировали - о причинах недомогания информации пока нет", - сообщила "РГ" начальник отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по УрФО Елена Епимахова, отметив, что борт уже вылетел в пункт назначения.

Между тем, как уточнили ТАСС в городской станции скорой помощи, состояние пассажира оценивается как средней степени тяжести.