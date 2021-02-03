В России подводят предварительные итоги госпрограммы "5-100". Напомним: она стартовала в 2013 году с целью адаптировать наши вузы к мировым стандартам, повысить конкурентоспособность отечественной системы образования на международной арене, в том числе закрепиться в ведущих рейтингах QS, THE и ARWU. Три из 21 участника проекта - из УрФО: первый этап отбора прошел Уральский федеральный университет, второй - Тюменский и Южно-Уральский госуниверситеты.

Строить систему перспективных университетов мирового класса, которые отличаются высокой концентрацией талантливых студентов, преподавателей и управленцев, изобилием финансовых и инфраструктурных ресурсов, гибкостью руководства в решении разнообразных вопросов, Россия начала в 2008 году (во многих странах этот процесс стартовал на 20 лет раньше). Первой ласточкой стала сеть национальных исследовательских университетов. Программа "5-100" по отбору из их числа именно вузов мирового уровня стала серьезным стимулом: образовательные учреждения принялись повышать публикационную активность, омолаживать кадры, развивать научную и исследовательскую базу, привлекать иностранных специалистов и студентов. Проект заставил университеты переосмыслить свое положение на рынке образовательных услуг и разительно поменяться.

Первый проректор УрФУ по экономике и стратегическому развитию Даниил Сандлер отмечает, что старейший вуз Урала стал за эти годы comprehensive university - многоаспектным в глобальном смысле этого слова. "5-100" подтолкнула научно-педагогических сотрудников к небывалой активности: число публикаций и цитирований их работ выросло в 8-10 раз. Десятикратное увеличение количества иностранных студентов из 80 стран наилучшим образом отразилось на экспорте образования вообще.

- Кроме того, сейчас мы представлены в 20 международных предметных рейтингах и год от года повышаем свою позицию, - подчеркивает Сандлер.

О значительных переменах в научных исследованиях говорит и ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

- Наш вуз увеличил число публикаций в списке Q1 высокорейтинговых журналов в три раза, в результате по итогам 2020 года занял 15-е место в стране по публикациям в первом квартале базы данных Scopus - число цитирований выросло в пять раз. В мировых институциональных и предметных рейтингах у нас такие позиции: в QS - 801+; THE - 1000+, причем в последний мы вошли по физическим, компьютерным и инженерным наукам, - перечисляет ректор.

К слову, УрФУ и ЮУрГУ - ключевые участники Уральского межрегионального научно-образовательного центра, который в конце прошлого года победил в конкурсе Минобрнауки РФ, получив федеральный статус и дополнительное финансирование проектов.

Ректор Тюменского госуниверситета Иван Романчук считает, что успех обеспечили опережающая подготовка специалистов по модели индивидуальных образовательных траекторий, а также soft skills, мягких навыков, и научные коллаборации. В ближайшие годы руководство намерено развивать вуз в соответствии с подписанным в июле 2020 года указом президента о национальных целях. Это значит - работать в повестке региональной власти, взаимодействовать со стратегическими партнерами, создавать комфортные условия для самореализации студенческих и педагогических талантов.

Окончательные итоги "5-100" подведут в конце 2021 года, ведь отчетные и статданные еще не полностью собраны и досконально не проанализированы. Эксперты считают, что проект стал фундаментом для следующей программы "Приоритет-2030", одобренной правительством в начале 2021-го. Она ориентирована уже не просто на поддержку сильных университетов, а на повышение их вклада в решение ключевых государственных задач.

Прямая речь

Алексей Агафонов, заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей":

- Проект "5-100" ускорил ряд важных процессов в российской высшей школе. Вузы всерьез задумались о том, какое место занимают в мировой системе координат, оценили свои сильные стороны и определили точки роста. Попадание в международные рейтинги позволило расширить спектр возможностей для студентов и преподавателей. Современные лаборатории, инжиниринговые центры, новые направления исследований, новый стиль работы преподавателей, двуязычные программы - все это серьезный стимул двигаться вперед.