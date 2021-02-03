Ученые: Цементная пыль может защитить от радиации

Международная группа ученых, среди которых сотрудники УрФУ, разработали технологию, которая позволяет использовать опасные для человека отходы цементной промышленности - байпасную пыль (полностью кальцинированную) - в производстве материалов, защищающих от излучения.

Так, исследователи предложили эту пыль, которой после производства по всему миру остается примерно 192 миллиона тонн в год, включить в состав защитных стекол - для применения в рентген-кабинетах, хранилищах ядерных отходов низкого и среднего уровней активностей. Об этом сообщает Минобрнауки России.

Технологию опробовали, результаты опубликовали в Journal of Hazardous Materials.

Оказалось, что материал с добавлением нового компонента более прочный, прозрачный, долговечный, дешевый и нетоксичный по сравнению с теми, что изготавливают с добавлением свинца.

- Мы изучили систему из трех стекол, изготовленных из химикатов определенного состава. Исследовали оптические, физические, экранирующие свойства, защищающие от гамма-излучения. Дополнительно измерили механические и структурные характеристики. В результате выяснили, что экранирующие свойства, такие как массовый коэффициент ослабления, эффективный атомный номер и эффективная электронная плотность, улучшались по мере увеличения доли байпасной цементной пыли в составе стекла, - говорит инженер-исследователь физико-технологического института УрФУ Хешам Закали.

Также ученые обнаружили, что постепенное добавление пыли увеличивает твердость стекол. Добавление оксидов тяжелых металлов в решетку стекол улучшило защитные свойства.

Пыль, о которой идет речь, очень мелкая, сильно щелочная, она взаимодействует с влагой, загрязняет воздух и является одной из причин заболеваний. Таким образом, использование ее в промышленных целях, помимо прочего, поможет удалить загрязняющий элемент из окружающей среды и снизить негативное воздействие на человека.

В работе приняли участие ученые из Екатеринбурга, Москвы, Каира, Табука, Шарджи, Стамбула, Асьюта.