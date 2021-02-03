Уникальное спортивное движение развивается на Урале - зимний сплав по местным водоемам. Поскольку природные реки и озера в морозы замерзают, экстремалы используют для путешествий промышленные каналы и протоки.

Ребята стартовали от стены БАЭС, где вода скатывается вниз, как с плотины. Фото: Пресс-служба БАЭС

Зародилось движение года четыре назад из идеи увидеть и прочувствовать красоту уральской природы. В ноябре 2016-го ребята из екатеринбургского клуба "Уральский серфинг" решили сплавиться по Чусовой. Река еще не застыла, но снег уже покрыл берега, а температура колебалась на грани ноля градусов. Даже эти условия в представлении большинства россиян о серфинге не укладывались. Впрочем, океанских волн на Урале даже летом не найти, а мест, где адреналин зашкаливает, - сколько угодно.

Чусовую для ноябрьского сплава экстремалы выбрали летом. Подумали: было бы здорово в окружении скал и леса прокатиться, когда выпадет снег. Реальность подтвердила ожидания.

- Сам не веришь, что находишься внутри этой красоты. Когда мы сплавлялись, постоянно спрашивали друг у друга: "Это правда происходит?" - поделился впечатлениями один из зачинателей проекта и капитан команды Михаил Пальцев. - Многие екатеринбуржцы даже не понимают, как нам повезло жить в таком красивом месте.

Когда фото и видео первого снежного сплава спортсмены выложили в Интернете, вздрогнули не столько земляки, сколько иностранцы, загоревшись желанием повторить подвиг крутых уральских парней.

Спортсмены пожалели, что на сплав нельзя было надеть и валенки

Для экстрима отлично подходят промзоны предприятий, где вода используется для технологического охлаждения оборудования и не замерзает даже в январе. В нынешнем январе в ядреные морозы команда "Уральского серфинга" отправилась на сплав по водоотводящему каналу БАЭС. Спортсменов не испугал ни холод (столбик термометра опускался в тот день до -22), ни сложная процедура допуска на территорию станции. На подобное водное путешествие еще никто в мире не решался.

Искусственно созданный канал вокруг нового энергоблока БАЭС - объект действительно особый. Поступающая по нему вода необходима для охлаждения технологических систем энергоблоков. Она проходит через самое сердце АЭС, а перед тем как выйти за пределы станции, тщательно очищается и по каналу поступает обратно в водохранилище. Как утверждают в пресс-службе атомной электростанции, вода становится чище своего первоначального состояния и нет никакого риска получить дозу радиации. Разве что нервы пощекотать от такой близости к мирному атому.

Кстати, по данным "РГ", в момент сплава энергоблок не работал, его остановили на плановую перезагрузку топлива. Поэтому уровень воды в канале был ниже примерно на метр, но и температура снизилась. От замерзания спасало искусственное течение.

- Переговоры шли с 2019 года, и вот наконец это случилось. Удивительно, что огромная корпорация проявила такое дружелюбие, пустив нас с сапами на свою территорию, - признался "РГ" инициатор затеи Никита Литвиненко.

Сап - особая надувная доска, используемая при сплаве. Признанное в мире название такого вида серфинга - сапсерфинг, когда спортсмен сплавляется на доске и помогает себе веслом.

Даже меж собой спортсмены называли заплыв авантюрой. Они признались, что замерзли еще до старта, когда на берегу готовили сапы. Пришлось утепляться: поверх теплых гидрокостюмов натягивать шубы, пуховики, шапки, капюшоны. Так что спортивное обмундирование выглядело вызывающе, а за шубу в леопардовой расцветке и красную шапку Михаила Пальцева интернет-пользователи окрестили Жак-Ив Кусто. Но экстремалам было не до форса: пожалели, что нельзя надеть и валенки, - даже теплая вода канала, попадая на сапы, тут же превращалась в лед. К счастью, ветер дул в спину, и все стойко держали равновесие.

- Мороз, метель, охрана на вышках, пропускная система, сотрудники службы безопасности проверяют флешки, чтобы на видео не попало ничего лишнего. Как в кино, - рассказал Михаил.

На берегу спортсменов ждала группа поддержки. На случай падения в воду имелся дополнительный комплект обмундирования, который, к счастью, не пригодился. Весь маршрут занял у серферов около получаса: они стартовали от стены БАЭС, где вода скатывается вниз, как с плотины, и вышли на берег в сугробы через два километра.

Цель следующего зимнего экстрима ребята пока не выбрали. На Урале хватает закрытых объектов, где круглогодично используются водные потоки.