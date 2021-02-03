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Рубрика: Власть

Застройщики выдали аванс

Дума и предприниматели Екатеринбурга вместе исправят пробелы в градостроительстве
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 23(8374)
Два крупных профессиональных объединения - Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) и Гильдия строителей Урала - подписали соглашение о сотрудничестве с Екатеринбургской гордумой.

- Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по реновации центра, развитию социальной инфраструктуры, сохранению объектов культурного наследия. От того, насколько своевременно и эффективно они будут решаться, зависит инвестиционная привлекательность Екатеринбурга и экономический рост региона. Важно, что все участники процесса понимают необходимость объединения усилий. Никто не намерен раскачивать лодку - девелоперы так же, как и горожане, и власти, заинтересованы в том, чтобы город развивался и был удобным для жизни и работы, - говорит председатель строительного комитета СОСПП Валерий Ананьев.
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Подписанный документ - основа для создания диалоговой площадки между Думой и профсообществом. Предполагается проведение консультаций, совместная подготовка проектов правовых актов, аналитических и методических материалов. По словам спикера Гордумы Игоря Володина, депутаты вместе с застройщиками смогут выявлять проблемные моменты в сфере градостроительства и находить оптимальные решения, ведь от застройки зависит не только экономика города, но и мобильность населения, туристический потенциал.

Интересно, что еще два месяца назад риторика была иной: по сути, застройщики вступили в жесткую конфронтацию с депутатами, которые блокировали принятие повышения коэффициента строительного использования территории. Мэрии удалось провести поправки в правила землепользования и застройки только со второй попытки. Еще одной точкой преткновения стало согласование архитектурного-градостроительного облика зданий. Раньше без него нельзя было получить разрешение на строительство в Екатеринбурге, но в 2020-м застройщики оспорили это правило в суде.

Предположим, что публичное заявление о необходимости диалога - это аванс новой управленческой команде города: в конце декабря глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский перешел на работу в правительство области, его место в качестве и.о. занял бывший первый замгубернатора Алексей Орлов. Но выльется ли оно во что-то, помимо декларативных заявлений, покажет время.

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