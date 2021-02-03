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03.02.2021 15:48

Мосту самое место

В Югре надеются через три года возвести второй переход через Обь
Текст: Анатолий Меньшиков (ХМАО)
Российская газета - Экономика УРФО № 23(8374)
Главгосэкспертиза выдала заключение на проект переброски второго автомобильного моста через Обь близ Сургута. Обнадеживающая новость: реализация важного для Западной Сибири инфраструктурного проекта долгое время по разным причинам откладывалась, а теперь старт вроде бы близок. Однако, исходя из печальной истории со множеством фальстартов строительства речного моста близ Салехарда, ликовать пока рано. Пожалуй, только с развертыванием масштабных работ можно будет сказать, что лед тронулся.
Планы строительства моста через Обь в Салехарде так и не реализованы: столицу Ямала с городом-спутником Лабытнанги по-прежнему связывает только ледовая переправа. Фото: Татьяна Андреева/РГ Планы строительства моста через Обь в Салехарде так и не реализованы: столицу Ямала с городом-спутником Лабытнанги по-прежнему связывает только ледовая переправа. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Планы строительства моста через Обь в Салехарде так и не реализованы: столицу Ямала с городом-спутником Лабытнанги по-прежнему связывает только ледовая переправа. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Действующий мост, один из самых известных в России, старым не назовешь - эксплуатируется с 2000 года. И конструкционно он крепок. Однако износ идет быстрее ожидаемого, ведь нагрузка на него давно превысила расчетный показатель - специалисты говорят, более чем вдвое. Переход имеет не региональное значение: он связывает европейскую и восточную зоны страны с крупнейшими северными муниципалитетами. С Сургутом, численность населения которого за 20 лет выросла на 40 процентов, Нижневартовском, Новым Уренгоем, Ноябрьском, Когалымом, Надымом, Салехардом, рядом других городов и поселков. Он критически важен для 1,3 миллиона человек, для ведущих компаний ТЭК, сотен промышленных предприятий. Такого мощного транспортного потока в 1990-х не предвидели.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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О потребности во втором мосте власти и эксперты стали говорить еще в начале прошлого десятилетия. Но все упиралось в финансовый вопрос: где взять десятки миллиардов рублей? Поскольку будущий мост фактически возьмет на себя роль дублера существующего, обсуждалась идея концессии с предоставлением инвестору права окупить вложения за счет введения платного проезда. Другой вариант: возместить их платежами - с продолжительной рассрочкой - из региональной казны. Правда, для последней это было бы равнозначно взятию долгосрочного банковского кредита под большой процент.

Переговоры с потенциальными инвесторами велись, до заключения соглашения "оставался один шаг", но в итоге решено частные капиталы не привлекать - обойтись бюджетными. Поскольку мост - объект федерального значения, возник вопрос о доле госбюджета. Правительство РФ согласилось взять на себя 60 процентов, не более. На том и сошлись. Проект предусматривает помимо основного моста протяженностью 1,76 километра строительство еще семи малых. Плюс транспортные развязки. Общая протяженность перехода превысит 45 километров. Минтранс и Минстрой проект в целом устраивает, однако цена смущает. Летом 2017 года называлась приблизительная стоимость проекта - 43 миллиарда рублей. Какова она сегодня, неизвестно. Губернатор Югры Наталья Комарова в декабре в диалоге с журналистами лишь заметила, что не она цену назначает, но та должна быть такой, чтобы не "возвращаться 350 раз к проектной документации".

По мнению зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, реально как снизить стоимость на 20 процентов без ущерба качеству, так и успеть сдать мост в эксплуатацию до наступления 2024 года. Между тем в заключении Главгосэкспертизы в числе прочего рекомендуется оптимизировать место размещения объекта и "конструктивные решения в части зданий и сооружений". То есть предстоит доработка.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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