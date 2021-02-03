По данным мониторинга центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала НИУ ВШЭ, на все программы высшей школы поступает 27 процентов людей в возрасте 17-25 лет. Это средний показатель по РФ за 2019 год, причем в 64 субъектах доступность вузовских программ заметно снизилась. Одной из причин эксперты называют уменьшение доли заочников с 44 процентов в 2013 году до 35 в 2018-м.

О сильном разбросе между числом студентов в столице и регионах аналитики говорят давно. Так, престижными считаются вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Томска, где охват молодежи высшим образованием достигает 58 процентов. Для сравнения: на Ямале он не превышает пяти.

Кроме территориальной удаленности от университетских центров есть и другие ограничения: набор программ, позволяющих легче попасть на бюджет, - их ведут преимущественно в европейской части страны. Учитывая же стремление молодых людей самостоятельно зарабатывать и разное материальное положение в столицах и глубинке, немаловажную роль играет наличие заочной формы обучения.

- В отдаленных регионах в наибольшей степени сократилось предложение заочных программ, а вместе с тем охват населения высшим образованием. Его доступность могла снизиться как для молодежи из менее обеспеченных семей, вынужденных совмещать работу с учебой, так и для более старшей возрастной группы студентов от 30 лет, предъявляющих спрос именно на эту форму обучения, - делают вывод авторы доклада "Региональная дифференциация доступности высшего образования".

К слову, в пятой части субъектов университетское образование получает треть молодого населения (30-33 процента), что выше среднего уровня. Из УрФО в числе таких регионов Челябинская область, а вот в зоне риска (доля учащихся не превышает 20 процентов) - Тюменская.

При этом уровень межрегиональной мобильности остается невысоким: около 70 процентов абитуриентов выбирают местные вузы. Хотя предпочтение они чаще отдают многопрофильным центрам вроде федеральных университетов, где, несмотря на ежегодное увеличение числа бюджетных мест, растет стоимость обучения и конкурс. Выдержать его без высоких баллов ЕГЭ уже маловероятно.