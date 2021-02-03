Менее чем за полгода Артем Васильев, руководитель студии "Быть", в соавторстве с творческими единомышленниками и отрядом школьников и студентов поставил мюзикл "Счастливым буду!". Это вторая работа коллектива в жанре на стыке музыки, театра и хореографии и вновь сделана на президентский грант. Как часто бывает, спектакль рождался не ради, а вопреки: стоит лишь намекнуть на доступность репетиционных залов ближе к ночи и круговорот общения с разъезжим композитором Юлией Перминовой и очень востребованным столичным аранжировщиком Дмитрием Бюргановским. Хорошо хоть музыкальный руководитель Надежда Соломатова, художник Элеонора Васильева и хореограф Татьяна Каражова - в зоне доступа.

Главная героиня - рыжеволосая девчонка (ее играет 18-летняя студентка Тюменского колледжа искусств Виктория Воронцова) - прощается с детством. В школу пора! Но там ей категорически не нравится. Учителя требуют. Родители спрашивают. Из яркого и звонкого ребенка рыжуля превращается в затюканного подростка, который мечтает сбежать к бабушке на кухню или к дедушке в гараж. Больше всего девочке нравится что-то мастерить, единственным утешением она считает лишь уроки труда, а выходом - поступление в технологический лицей, где можно обрести уверенность и пропавший голос.

В школе героине мюзикла категорически не нравится: учителя требуют, родители спрашивают

- Артем, снова мюзикл и снова про детско-родительские отношения? Не устали про одно и то же ставить?

- Это вечная тема… Каждый ребенок должен знать, что он может быть счастливым при любых обстоятельствах, а взрослые должны понимать, что часто не правы. Я считаю так: нет прощения мамам и папам, которые пилят детей из-за неуспеха.

Отчасти "Счастливым буду!" и про саму Вику Воронцову. Пять лет назад, придя к Васильеву, она, чувствительная барышня, рыдала от каждого комментария, а теперь играет, поет, танцует, одна на сцене держит внимание большого зала. Только крыльев за спиной не хватает.

Над материалом режиссер работал вместе с ребятами (кто лучше них самих расскажет о границах и безграничности?!), а над текстами песен - самостоятельно. Мюзикл - про реальную, осязаемую и ощущаемую жизнь: вспоминаешь себя, обещаешь больше наблюдать за собственными детьми в период взросления. Про то, как в любой, даже трудноразрешимой ситуации важно позволять оставаться собой. "Несчастным всегда легко, а ты не кисни - действуй", - примерно так рассуждают актеры. В неискренности их не уличишь, ведь и главную задачу мастер поставил конкретно: только честный разговор.

Кстати

Хочется верить, что новый мюзикл, как и прошлая работа "Реальный двор", побывает на театральных фестивалях в разных городах России. Его уже заявили на региональный тур "Дельфийских игр", хотят записать в программу "Малой сцены" - конкурса среди подростковых коллективов. А все показы в Тюмени, кстати, бесплатные - это условие фонда президентских грантов.