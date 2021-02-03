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03.02.2021 15:46

На чужих колесах

В Тюмени появился сервис каршеринга
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 23(8374)
В начале года список российских городов, открытых для услуг каршеринга, наконец пополнила Тюмень. У жителей соседних мегаполисов - Екатеринбурга и Челябинска - краткосрочная аренда автомобиля без водителя через специальное приложение пользуется спросом уже пару лет. В столице Среднего Урала работают три компании, на Южном Урале - одна.
Екатеринбуржцы распробовали каршеринг несколько лет назад, сейчас в городе работают уже три профильные компании - спрос на их услуги в пандемию только вырос. Фото: Татьяна Андреева/РГ Екатеринбуржцы распробовали каршеринг несколько лет назад, сейчас в городе работают уже три профильные компании - спрос на их услуги в пандемию только вырос. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Екатеринбуржцы распробовали каршеринг несколько лет назад, сейчас в городе работают уже три профильные компании - спрос на их услуги в пандемию только вырос. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В тестовом режиме поездки на новеньких машинах тюменские смельчаки совершили 4 января. Спустя месяц основатели компании из Новосибирска отмечают: автолюбители заинтересованы в сервисе, предложениями вполне довольны, значит, работаем дальше.

К открытию нового филиала (после новосибирского, иркутского и волгоградского) оператор присматривался долго. Как пояснили в менеджерской службе, предварительно специалисты проанализировали местный рынок и сделали вывод: пусть Тюмень не миллионник, зато очень активный и достаточно прогрессивный город с хорошими дорогами, в котором поминутный прокат машин приживется наверняка.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Количество аварий с каршерингом выросло на 340 процентов

На первом этапе развития проекта в город поставили шесть авто. Сейчас по улицам Тюмени колесят уже 32 иномарки. На этой неделе привезут еще десять, а до конца 2021 года руководство намерено предоставить тюменским водителям, оказавшимся без машин, до сотни совершенно новых железных коней. Их можно брать как на непродолжительное время со стоимостью минуты от 6 рублей, так и на несколько суток и даже на месяцы - под разные запросы разработаны разные пакеты.

Кстати, Западной Сибирью аппетиты компании не ограничатся. Новосибирцы хотят зайти в города в разных концах страны. Возможно, это получится: по оценке Роскачества, их проект занимает четвертое место после крупных федеральных. А вообще основатель бизнеса Матвей Демиденко полагает, что рано или поздно каршеринг в России повсеместно выйдет на новый этап развития - к аренде беспилотного авто. Пока такие возможности тестируют в Москве и Петербурге, Тюмень, не торопясь, привыкает к поездкам на чужих колесах.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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