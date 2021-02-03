В Тюмени зрители стали актерами спектакля, составленного из ароматов

У экспериментального спектакля "ЛАВ" завидная предыстория. Задумав сенситивный проект, в котором нет сцены, актеров, декораций, а одни лишь ароматы, московский режиссер и художница Элина Куликова, не сказать, чтоб досконально разбиралась в их оттенках. Но ничего, натренировалась и даже составила личную коллекцию: иметь под рукой бутылочки с эссенциями-вытяжками (наверняка хранимые в элегантной шкатулке) просто необходимо. Иначе как окроплять незатейливый реквизит? Еще удивительнее - в наше-то пандемийное время - примитивное, но, тем не менее, очень действенное тестовое свойство постановки. Все ощущаешь - ага, работают рецепторы. Ежели нет, пора сдать анализ на коронавирус.

Театральная молодежь сейчас очень раскрепощенная. Куликова - из интеллигентных провокаторов. Ей не интересны традиционные приемы. Она заигрывает с классическим каркасом и лепит что-то свое.

А свое - это, к счастью, не затянутый и не занудный формат: зрители заходят в зал центра "Космос", занимают места согласно дистанционной рассадке, берут в руки дешевенький фотоальбом, где вместо выцветших снимков - 16 бумажных квадратиков с распыленными на них ароматами, и становятся главными действующими лицами. Вот так, сдались без боя и без контракта. Ближайшие сорок минут им остается следить за титрами на запахнутом занавесе (например: "случается исходное событие пьесы - открыть стр. 7") , листать, принюхиваться и… фантазировать. Чего, собственно, и добивалась от публики смелая девушка.

- К моему спектаклю не надо специально готовиться. Это же про вас, про чувственный опыт, ассоциации, память. Чем больше версий по поводу запахов, тем интересней сюжет, а сюжет ведь выстроился? - спрашивает Элина (кто у кого интервью берет, тоже вопрос; опять эти эксперименты!).

- Я поняла, что были два персонажа: мужчина и женщина. Причем он - явно с характером. А она - нежная, кроткая. И любовь была, и конфликт. А как вы добыли запах потных мужских носков? Герои танцевали - навеяло. Хотя… моя соседка заявила, что тут была зашифрована карамель, - парирую я.

- Вот видите, каждому - свое. Это все магия театра.

Кстати, после такой магии организм не просит, а требует прогулки на свежем воздухе. Иначе смешавшиеся в носу запахи сирени, сырых полотенец, грибов, машинного масла, дуба, шоколадного ликера, подвала, старых портьер, хлебницы, шипра, скумбрии, вьетнамской звездочки, нашатыря, конфеток дюшес, давленой брусники и, ах да, мужских носков, грозят мучить воображение еще несколько часов. Тут, как в магазине парфюмерии, жизненно необходима плошка с кофейными зернами и полная перезагрузка внутреннего мира.

Между тем

Осенью прошлого года в молодежном театральном центре "Космос" Элина Куликова поставила сенситивный спектакль "Тишина Севера". С постановкой "ЛАВ - летучие ароматические вещества" режиссер предпочитает колесить по стране: работу уже видели в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Тюмени. Скоро ее представят в Самаре на "Неделе современного театра".