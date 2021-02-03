Сразу три компании-перевозчика, обслуживающие пассажиров в Челябинске и Красноармейском районе, обратились в региональное УФАС с жалобами на введение платы за высадку пассажиров в Копейске, которую стал взимать местный автовокзал. Распоряжающийся автостанцией МУП поставил на въезде шлагбаум и вынуждает владельцев маршруток заключать договоры на услуги парковки. В итоге из-за возникшего противостояния страдают пассажиры: незаплатившие перевозчики высаживают их перед шлагбаумом прямо в сугроб.

По данным УФАС, шлагбаум закрыли еще 20 января. МУП является единственным владельцем разворотной площадки у бывшего автовокзала Копейска (теперь в нем располагается торгово-развлекательный комплекс) и, по мнению перевозчиков, злоупотребляет доминирующим положением на рынке, в одностороннем порядке устанавливая невыгодные условия пользования объектами транспортной инфраструктуры.

Перевозчики не отказываются оплачивать уборку снега или вывоз мусора, но это должны быть реально оказываемые услуги по экономически обоснованной цене

- Предприниматели сообщили, что их фактически принуждают платить за въезд по 2200 рублей в месяц с каждого транспортного средства, - пояснила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - При этом перевозчики в услугах парковки не нуждаются, поскольку осуществляют только посадку и высадку пассажиров. По данным миндортранса Челябинской области, автовокзал Копейска является зарегистрированным остановочным пунктом.

- Территория разворотной площадки не относится к дорогам общего пользования, - возражает исполняющий обязанности директора МУП "Копейское пассажирское автопредприятие" Михаил Тимофеев. - Она находится в хозяйственном ведении нашего предприятия, которое осуществляет ее обслуживание: круглосуточную охрану и видеонаблюдение, уборку снега и вывоз мусора. Понятно, что все это требует средств. И большинство копейских перевозчиков с нашими условиями согласилось. А часть тех, кто работает на междугородных маршрутах, заключать договоры отказывается.

По словам Тимофеева, плата в размере 2200 рублей с маршрутки установлена для местных перевозчиков. Для междугородных она не столь существенна - 15 тысяч рублей с предприятия. Те, кто отказался заключить договор, во въезде ограничены.

- Представьте, что произойдет, если не будет шлагбаума? Парковку заполнит грузовой транспорт, подвозящий товары в ТРК, автомашины покупателей, кроме того, никто не будет гарантировать безопасность пассажиров, - уверяет руководитель.

По мнению перевозчиков, охрана МУПу нужна исключительно для обеспечения работы шлагбаума, отсекающего недовольных. Они заявляют, что не отказываются оплачивать, скажем, уборку снега и вывоз мусора, но это должны быть реально оказываемые услуги по экономически обоснованной цене.

В региональном миндортрансе, куда "РГ" обратилась за комментарием, сообщили, что плата за пользование транспортной инфраструктурой не противоречит действующему законодательству, скажем, на автовокзалах Челябинска она тоже есть. То есть трения, по всей видимости, возникли из-за цены вопроса.

В УФАС, однако, намерены изучить действия копейского автовокзала на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Ведь завышенная плата за парковку может в итоге ударить по карману пассажиров.