В декабре в Полевском торжественно запустили цех горячего цинкования проектной мощностью 30 тысяч тонн в год. По словам заместителя министра промышленности и науки Свердловской области Игоря Зеленкина, такая продукция очень востребована, поскольку горячее цинкование как вид антикоррозионного покрытия увеличивает ресурс металлоконструкций до 25 лет, улучшает их декоративные свойства. В частности, оцинкованные изделия могут поставляться на строящиеся объекты Универсиады.

Кто бы мог подумать, что активная фаза инвестпроекта стоимостью 211 миллионов рублей еще два года назад была под вопросом из-за корпоративного спора. Как рассказал гендиректор завода Вадим Максимкин, один из участников проекта, 50 процентов капитала вложили производственники, 50 - сторонние инвесторы, которые через два года решили выйти из бизнеса путем контролируемого банкротства.

- В корпоративном споре подано более 300 исков, открыто 57 арбитражных дел. Было и уголовное преследование, рейдерские захваты. И только через пять лет мы смогли добиться, чтобы оппоненты услышали наши доводы. Первая встреча состоялась 6 сентября 2019 года, 6 марта 2020-го суд утвердил мировое соглашение. Его подписали 22 человека, представляющие 34 стороны. Выполнили условия все. Сложно было во время переговоров не поддаваться эмоциям. Могу сказать, что меньше всех оказались заинтересованы в мировом юристы, поскольку их вознаграждение исчислялось шестью нулями, - поделился предприниматель опытом на круглом столе по досудебному урегулированию споров.

В затяжных корпоративных баталиях погибают бизнесы, но до примирительных процедур доходит всего десять процентов дел

- Спасибо судье, который усмотрел в деле о банкротстве, длящемся пять лет, перспективы для урегулирования. Спасибо, что стороны поверили мне и начали договариваться. Я присутствовала при пуске цеха в Полевском и понимаю, что значит для небольшого города такой инвестпроект, - рассуждает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

Парадоксально, но то, что вердикт Фемиды не всегда ставит точку в споре, осознают даже судьи. По словам экс-председателя Арбитражного суда Свердловской области Светланы Цветковой, ей не раз приходилось наблюдать, как в затяжных корпоративных баталиях погибают бизнесы, но до примирительных процедур доходит всего десять процентов дел.

По оценке гендиректора регионального агентства по привлечению инвестиций Александра Породнова, медиация требуется примерно в 25-30 процентах проектов. Причем на долю споров b&b, в основном с естественными монополиями, приходится лишь треть. Значительно весомее споры между инвестором и госорганизациями, а еще чаще - с местным самоуправлением: по выделению земли, ее стоимости, организации подъездов, согласованию подключения к сетям... Успешно завершаются немногие: должностное лицо лишний раз боится взять на себя ответственность - вдруг накажут?

- Например, покупает предприниматель участок, надо узаконить объекты на нем или снести. Муниципалитет к этому не готов, четыре месяца длится суд, который выносит решение, обязывающее администрацию все-таки снести или узаконить на усмотрение инвестора. У бизнеса есть потребность в досудебном урегулировании споров: он ценит деньги и время. Тем не менее информации о таких инструментах и доверия к ним немного, - отмечает Породнов.

Елена Артюх подтверждает: "мирные переговоры" предпринимателей с чиновниками - пока редкость, хотя органы власти всячески призывают к этому. Много историй, которые могли бы закончиться примирением, утекает в суды с неочевидным результатом и возможными потерями для бюджета.

Чтобы ускорить внедрение медиации, правительство Свердловской области включило ее в целевую подготовку госслужащих. Конечно, профессиональных посредников из них никто делать не собирается, это, скорее, повышение квалификации.

- У нас на курсе госслужащие Среднего Урала и Пермского края обучаются медиативным техникам, которые можно использовать во время приема граждан, во взаимоотношениях с коллегами, подрядчиками, инвесторами. В одном из городов благодаря нашим выпускникам расходы на судебные издержки уменьшились вдвое, - перечисляет плюсы от "прокачивания" чиновников представитель центра медиации УрГЮУ Галина Шереметова.

В частности, слушателю курсов удалось договориться с владельцем отеля, который поначалу не хотел пускать на территорию с сервитутом технику для ремонта теплотрассы. ИП понимал, что неправ, но всячески чинил препятствия. Муниципалитет понимал, что выиграет дело, но время дорого, 1 сентября не за горами, а ремонтируемая теплотрасса вела в школу. В итоге сети починили вовремя.

Людмила Абрамова, первый замглавы Сухого Лога, тоже прошла обучение медиации в 2020 году.

- Сейчас мы договариваемся там, где раньше бы не рискнули, - признается она. - В частности, расторгли контракт на благоустройство, так как у подрядчика было много нарушений. Он уперся, хотел судиться и взыскать сумму целиком. В результате переговоров подписали акт приемки-передачи только на выполненное без замечаний. Вел их человек, с которым раньше подрядчик не общался. Так мы четко ограничили предмет обсуждения, выяснили интересы обеих сторон.

Ускорит урегулирование споров закрепление критериев возможного заключения мирового соглашения по 44-ФЗ - появится база для оценки временных и финансовых рисков

По мнению чиновницы, значительно ускорит урегулирование споров закрепление критериев возможного заключения мирового соглашения по 44-ФЗ - тогда появится база для оценки временных и финансовых рисков.

Свои способы профилактики споров предлагает министерство инвестиций и развития Свердловской области. Так, в декабре 2020-го состоялись локальные встречи бизнеса с руководителем РЭК и министром энергетики и ЖКХ по вывозу ТКО. Назвали это мероприятие оптимистично - "Шаг навстречу". Также планируется повторить "Большой открытый диалог", который первый раз провели в марте прошлого года. На этот форум пришли региональные министры и руководители территориальных управлений федеральных служб. Предприниматели могли подойти к любым чиновникам и задать острые вопросы, прояснить позиции вместо вероятного конфликта.

- Мы готовы многие споры предотвращать путем диалога по конкретным проектам. Так, у хлебокомбината, чей инвестпроект стоимостью более четырех миллиардов рублей входит в число приоритетных для Свердловской области, возникло недопонимание с сетевиками при строительстве новой площадки в логопарке в Кольцово. Снять противоречия удалось на рабочей группе посредством видео-конференц-связи, простой перепиской вряд ли получилось бы решить вопрос, - рассказывает замглавы мининвестразвития Елена Хлыбова. - Другой пример: компания смогла с нашей помощью состыковать смету инвестпроекта на строительство крупной молочно-товарной фермы в селе Сажино с пятью министерствами - получилась программа развития сельской территории, хотя до этого никто не желал туда деньги вкладывать. Сейчас по аналогичному сценарию мы готовы развивать Малый Турыш.

Эксперты подчеркивают: в пандемию потребность во внесудебном урегулировании конфликтов как между бизнесом и органами публичной власти, так и между хозяйствующими субъектами приобретает еще большее значение. Ее можно рассматривать даже как особую меру поддержки малых предпринимателей, у которых оборот уменьшился почти на 10 процентов и выйти на докризисный уровень они, по оценке уральского полпредства, смогут не раньше 2022 года.