РФПИ: Вакцина "Спутник V" может быть одобрена к применению в ЕС к весне

Власти Евросоюза могут одобрить применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в феврале - начале марта. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Мы подали документы на одобрение (нашей вакцины) в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, - сказал Дмитриев. - Процесс рассмотрения может занять февраль, может быть, начало марта".

Первая заявка на получение разрешения "Спутника V" для экстренного применения в Евросоюзе была подана 22 декабря. А первый этап получения разрешения на обычное применение вакцины был запланирован на конец января, сообщал Дмитриев ранее.