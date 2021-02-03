В первом полуфинальном матче Кубка Италии "Ювентус" обыграл в гостях "Интер" со счетом 2:1. Дубль у туринской команды оформил Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду завтра исполнится 36, но он по-прежнему остается одним из лучших футболистов мира. Фото: Getty Images

Португалец, которому в пятницу исполнится 36 лет, набрал отличную форму: в десяти встречах в новом году он забил шесть мячей и отдал две голевые передачи. Криштиану отличился в важнейших поединках - в Суперкубке Италии с "Наполи" (2:0) и вот теперь с "Интером".

"Ювентус" уступал в счете, но уже в первом тайме Роналду дважды огорчил Самира Хандановича. При этом туринский клуб еще не обеспечил себе путевку в финал: судьба противостояния с миланцами решится в ответной встрече 9 февраля.

Буквально спустя несколько часов после матча на "Сан-Сиро" Роналду удостоился очередной награды: он был признан лучшим игроком Европы последнего десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В тройку также вошли голкипер "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер вместе с испанцем Серхио Рамосом ("Реал").

- "Ювентус" может выигрывать все каждый год, у них потрясающий состав. Когда у тебя есть Роналду, команда всегда начинает матч со счета 1:0, - считает бывший форвард итальянской сборной Кристиан Вьери.

762 мяча забил Криштиану Роналду в карьере. По некоторым данным - это лучший показатель в истории

Добавим, что накануне первый матч полуфинала Кубка Италии провела "Аталанта", за которую выступает россиянин Алексей Миранчук. Бергамаски встречались на выезде с "Наполи". Результат матча стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Ну а в четверг в Катаре стартует клубный чемпионат мира. Соревнование завершится 11 февраля.

Турнир проходит по системе плей-офф. Обычно в нем принимают участие сильнейшие команды Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Океании, а также победитель чемпионата страны-огранизатора. Однако в этом году из-за карантинных мер в Новой Зеландии с пробега снялся "Окленд Сити". Таким образом, катарский "Аль-Духаиль" автоматически вышел в четвертьфинал. За трофей поборются победитель Лиги чемпионов немецкая "Бавария", "Ульсан" (Южная Корея), "Аль-Ахли" (Египет), "Тигрес" (Мексика) и "Палмейрас" (Бразилия).

В самых привилегированных условиях оказались "Бавария" и "Палмейрас". Они начнут борьбу за титул с полуфинальной стадии. Мюнхенский клуб встретится 8 февраля с кем-то из пары "Аль-Духаиль" - "Аль-Ахли", а днем ранее "Палмейрас" сыграет с победителем дуэли "Тигрес" - "Ульсан". Матч за третье место, как и финал, запланирован на 11 февраля. Безусловно, главным фаворитом клубного ЧМ является "Бавария". За последний год Роберт Левандовски и компания победили во всех турнирах, в которых принимали участие: в Бундеслиге, Лиге чемпионов, Суперкубках УЕФА и Германии, а также в розыгрыше Кубка Германии. Главный тренер мюнхенской команды Ханс-Дитер Флик неоднократно признавался, что он и его футболисты со всей серьезностью отнесутся к вояжу в Катар.

- Скоро наша команда выиграет еще один крупный трофей. Победа в клубном чемпионате мира 2013 года была большим опытом. Мы хотим воспользоваться этой возможностью. Для клуба, для нас самих и, конечно, для фанатов, - цитирует голкипера "Баварии" Мануэля Нойера официальный сайт мюнхенцев.