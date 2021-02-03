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03.02.2021 20:27
Рубрика: Общество

Роскомнадзор выявил в соцсетях около 2,5 тысячи призывов к незаконным акциям

Текст: Александр Степанов

Роскомнадзор выявил и удалил из иностранных соцсетей около 2,5 тысячи призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 и 31 января.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Как сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, удаление такого контента отчасти снизило уличную активность. Выступая на слушаниях в Общественной палате РФ, представитель Роскомнадзора отметил, что ведомство фиксировало факты удаления социальными сетями такой информации. Это позволило значительно сократить количество несовершеннолетних участников несанкционированных акций.

Зайцев отметил, что хотел бы с позитивной стороны отметить работу руководства социальной сети TikTok. "В отношении остальных социальных сетей я такого сказать не могу", - заметил он.

По словам представителя Роскомнадзора, после уведомлений и начала плотного взаимодействия с представительством этой соцсети, ситуация в TikTok с призывами несовершеннолетних к массовым незаконным акциям начала более-менее нормализоваться. Запрещенный контент стал удаляться.

Зайцев рассказал, что ситуация с другими иностранными соцсетями осложняется одним фактом. Несмотря на активную работу в России и популярность у пользователей, эти компании не имеют российских представительств. Это затрудняет работу, "хотя мы, конечно, пытаемся наладить с ними конструктивный диалог", - отметил он.

Представитель Роскомнадзора уточнил, что в период проведения незаконных массовых акций 23 и 31 января наблюдалось целенаправленное привлечение несовершеннолетних к участию в них. Так, в иностранных соцсетях ведомство выявляло довольно массовые призывы к уличной активности. Они конкретно были направлены на несовершеннолетних. "Сразу же по выявлении таких фактов администрациям этих интернет-площадок были направлены уведомления о необходимости удаления запрещенного контента", - подчеркнул Зайцев.

По его словам, соцсетям напоминали о грозящих штрафах от 800 тысяч до 4 млн рублей. За повторное такое нарушение предусмотрены оборотные штрафы от 5 до 10 процентов суммы годовой выручки.

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