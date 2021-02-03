Росреестр предложил амнистию для частных домов у аэродромов

Законопроект, изменяющий правила регистрации недвижимости, находящейся около аэродромов, разработал Росреестр.

Сейчас проектирование, строительство и реконструкцию недвижимости около аэропортов можно согласовать только при положительном санэпидзаключении, отмечают в Росреестре. Законопроектом предлагается исключить требования о получении согласований и заключений для использования земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства. Кроме того, предлагается амнистировать расположенные в границах приаэродромной территории объекты, расположенные на таких участках (за исключением самовольных построек) и установить возможность нового предоставления земельных участков для этих целей.

Также меняются правила регистрации квартир в новостройках в случаях, когда наложен арест на участок под домом. Ныне действующий порядок препятствует регистрации прав дольщиков на квартиры, если на землю, на которой расположен дом, наложен арест, запрет совершать определенные действия с недвижимостью либо избран в качестве меры пресечения залог этого участка в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Принятие законопроекта позволит дольщикам зарегистрировать свои права на квартиры даже в этих случаях.