Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
16:47 03.02.2021

Росреестр предложил амнистию для частных домов у аэродромов

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

Законопроект, изменяющий правила регистрации недвижимости, находящейся около аэродромов, разработал Росреестр.

Росреестр определил 120 проблем своих клиентов

Сейчас проектирование, строительство и реконструкцию недвижимости около аэропортов можно согласовать только при положительном санэпидзаключении, отмечают в Росреестре. Законопроектом предлагается исключить требования о получении согласований и заключений для использования земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства. Кроме того, предлагается амнистировать расположенные в границах приаэродромной территории объекты, расположенные на таких участках (за исключением самовольных построек) и установить возможность нового предоставления земельных участков для этих целей.

Также меняются правила регистрации квартир в новостройках в случаях, когда наложен арест на участок под домом. Ныне действующий порядок препятствует регистрации прав дольщиков на квартиры, если на землю, на которой расположен дом, наложен арест, запрет совершать определенные действия с недвижимостью либо избран в качестве меры пресечения залог этого участка в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Принятие законопроекта позволит дольщикам зарегистрировать свои права на квартиры даже в этих случаях.

Сейчас читают

Ипотека
02.02.2021

Назван размер семейного дохода для комфортной ипотеки в России

Назван размер семейного дохода для комфортной ипотеки в России

Размер рекомендованного семейного дохода, необходимого для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита в России, составил 70,3 тысячи рублей. При этом россияне повысили свою надежность по оплате ипотеки на 6 баллов

Недвижимость
01.02.2021

Ошибок при банкротстве в долевом строительстве станет меньше

Ошибок при банкротстве в долевом строительстве станет меньше

Новый февральский закон усилит конкуренцию между арбитражными управляющими в делах о банкротстве застройщиков. Повысит их квалификацию при составлении реестров, по которым дольщики получают компенсации

Жилая недвижимость
30.01.2021

Как построить дом в лесу

Как построить дом в лесу

Можно ли возвести отдельный дом не в садовом товариществе, а на лесной поляне? Оказывается, можно, только при этом нужно быть очень внимательным, чтобы потом не пришлось сносить возведенные постройки. В Федеральной кадастровой палате Росреестра рассказали, как правильно это сделать