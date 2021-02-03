Россия 8 февраля возобновит железнодорожное сообщение с Беларусью

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал
документы о возобновлении с 8 февраля пассажирского железнодорожного сообщения с Беларусью и увеличении количества авиарейсов в Минск, сообщается на сайте кабмина РФ. Речь идет о железнодорожном сообщении с Беларусью по маршруту Минск - Москва - Минск и по маршруту Москва - Калининград, Калининград - Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.
Роман Щербенков
Также с 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва - Минск с трех до пяти в неделю и возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта. Международные железнодорожные пассажирские перевозки были остановлены весной 2020 года из-за ситуации с коронавирусом.
Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.