Россия восстанавливает пассажирское сообщение с соседними странами

Россия с 8 февраля возобновит железнодорожное сообщение с Беларусью и увеличит количество авиарейсов, а с 15 февраля самолеты вновь начнут летать в Азербайджан и Армению. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Поезда в Беларусь, как и раньше, будут курсировать между Минском и Москвой, а также по маршруту Москва - Калининград, Калининград - Санкт-Петербург с остановкой в Минске.

Пассажирское сообщение по железной дороге и воздуху с Беларусью, как и с другими странами, Россия приостановила в марте 2020 года в ситуации пандемии новой коронавирусной инфекции. На фоне стабилизации ситуации транспортное сообщение восстанавливается на взаимной основе с учетом мнения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Авиарейсы в Беларусь Россия уже возобновила с 21 сентября прошлого года. Теперь увеличено количество рейсов между столицами двух стран с трех до пяти в неделю. Самолеты в Минск по одному разу в неделю также начнут летать из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Возобновляется транспортное сообщение и с другими государствами. С 15 февраля вновь начнут летать самолеты из России в Азербайджан и Армению. В частности, два рейса в неделю будут выполняться по маршруту Москва - Баку и четыре рейса в неделю - по маршруту Москва - Ереван.

Ранее Россия также восстановила международное авиасообщение с Казахстаном и Киргизией. С 8 февраля количество регулярных рейсов в Киргизию увеличится до трех в неделю.

Как и прогнозировали ранее эксперты, большинство стран СНГ будут в числе первых, с которыми восстановится авиасообщение. Минтранс еще летом прошлого года предлагал возобновить авиасообщение с Казахстаном, Арменией, Киргизией и другими соседними странами. Казахстан и Армения в августе 2020 года выражали готовность взаимно возобновить полеты с Россией. Также о готовности принимать россиян заявляли Узбекистан и Киргизия.

По мнению экспертов "РГ", возобновлению международного авиасообщения с этими странами поспособствовала стабилизация эпидемиологической ситуации, благодаря сотрудничеству с Россией в борьбе с распространением коронавируса. В профессиональном плане российские специалисты были в курсе обстановки в соседних странах и могли быть уверены, что ситуация действительно взята под контроль, отмечал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Кроме того, играют роль тесные деловые, экономические и гуманитарные связи между Россией и этими странами. В России находится большое количество выходцев из соседних стран. При закрытом авиасообщении они не могли ни въехать, ни выехать из России.

По данным статистики за 2019 год, когда еще не было влияния пандемии, соседние страны входили в первую десятку по количеству визитов их граждан в Россию. Например, жители Казахстана совершили 4,3 млн визитов в Россию, Узбекистана - 2,6 млн визитов, Таджикистана - 1,6 млн визитов, Азербайджана - 1,2 млн визитов. Из Киргизии в Россию за 2019 год въехало 959 тысяч человек, а из Армении - 817 тысяч человек. Так что человеческий фактор также играет определенную роль.

Международное авиасообщение Россия помимо соседних стран восстановила еще с 17 государствами. Среди них Турция, Танзания, Сербия, Швейцария, Финляндия, ОАЭ, Мальдивы, Вьетнам, Индия, Катар, Южная Корея, Япония, Сейшелы, Египет, Эфиопия, Куба, а также Великобритания, полеты в которую опять остановлены.