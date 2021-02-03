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03.02.2021 23:30
Рубрика: Экономика

На близкой дистанции

Россия восстанавливает пассажирское сообщение с соседними странами
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 23(8374)
Россия с 8 февраля возобновит железнодорожное сообщение с Беларусью и увеличит количество авиарейсов, а с 15 февраля самолеты вновь начнут летать в Азербайджан и Армению. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Поезда в Беларусь, как и раньше, будут курсировать между Минском и Москвой, а также по маршруту Москва - Калининград, Калининград - Санкт-Петербург с остановкой в Минске.

РФ продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля

Пассажирское сообщение по железной дороге и воздуху с Беларусью, как и с другими странами, Россия приостановила в марте 2020 года в ситуации пандемии новой коронавирусной инфекции. На фоне стабилизации ситуации транспортное сообщение восстанавливается на взаимной основе с учетом мнения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Авиарейсы в Беларусь Россия уже возобновила с 21 сентября прошлого года. Теперь увеличено количество рейсов между столицами двух стран с трех до пяти в неделю. Самолеты в Минск по одному разу в неделю также начнут летать из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Возобновляется транспортное сообщение и с другими государствами. С 15 февраля вновь начнут летать самолеты из России в Азербайджан и Армению. В частности, два рейса в неделю будут выполняться по маршруту Москва - Баку и четыре рейса в неделю - по маршруту Москва - Ереван.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Международное авиасообщение возобновится еще из восьми регионов России

Ранее Россия также восстановила международное авиасообщение с Казахстаном и Киргизией. С 8 февраля количество регулярных рейсов в Киргизию увеличится до трех в неделю.

Как и прогнозировали ранее эксперты, большинство стран СНГ будут в числе первых, с которыми восстановится авиасообщение. Минтранс еще летом прошлого года предлагал возобновить авиасообщение с Казахстаном, Арменией, Киргизией и другими соседними странами. Казахстан и Армения в августе 2020 года выражали готовность взаимно возобновить полеты с Россией. Также о готовности принимать россиян заявляли Узбекистан и Киргизия.

По мнению экспертов "РГ", возобновлению международного авиасообщения с этими странами поспособствовала стабилизация эпидемиологической ситуации, благодаря сотрудничеству с Россией в борьбе с распространением коронавируса. В профессиональном плане российские специалисты были в курсе обстановки в соседних странах и могли быть уверены, что ситуация действительно взята под контроль, отмечал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Кроме того, играют роль тесные деловые, экономические и гуманитарные связи между Россией и этими странами. В России находится большое количество выходцев из соседних стран. При закрытом авиасообщении они не могли ни въехать, ни выехать из России.

Фото: Марина Лысцева/ ТАСС
Льготные авиабилеты стали доступны всем дальневосточникам

По данным статистики за 2019 год, когда еще не было влияния пандемии, соседние страны входили в первую десятку по количеству визитов их граждан в Россию. Например, жители Казахстана совершили 4,3 млн визитов в Россию, Узбекистана - 2,6 млн визитов, Таджикистана - 1,6 млн визитов, Азербайджана - 1,2 млн визитов. Из Киргизии в Россию за 2019 год въехало 959 тысяч человек, а из Армении - 817 тысяч человек. Так что человеческий фактор также играет определенную роль.

Международное авиасообщение Россия помимо соседних стран восстановила еще с 17 государствами. Среди них Турция, Танзания, Сербия, Швейцария, Финляндия, ОАЭ, Мальдивы, Вьетнам, Индия, Катар, Южная Корея, Япония, Сейшелы, Египет, Эфиопия, Куба, а также Великобритания, полеты в которую опять остановлены.

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