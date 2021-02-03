Четвертая ракетка мира Даниил Медведев и восьмой номер мирового рейтинга Андрей Рублев пока полностью оправдывают авансы, выданные им перед стартом ATP Cup в Мельбурне. Российские теннисисты досрочно выиграли оба матча в группе D - против Аргентины и Японии - и обеспечили себе путевку в полуфинал командного турнира.

- Я безумно рад за нашу сборную (в состав также входят Аслан Карацев и играющий капитан Евгений Донской. - "РГ"), - цитирует Медведева пресс-служба тура. - Попасть в полуфинал - это большой шаг. Надеюсь, на этом не остановимся.

В четверг в матче группы А между действующими чемпионами из Сербии и командой Германии должны были определиться соперники россиян по 1/2 финала. Но возможности снова выйти на корт всем теннисистам придется подождать.

В среду вечером стало известно, что у охранника одного из отелей, в котором размещаются теннисисты, был обнаружен коронавирус.

Сначала заявление сделало руководство командного турнира ATP Cup. Было принято решение отменить все встречи, запланированные на четверг: Австрия - Франция, Аргентина - Япония, Сербия - Германия и Испания - Греция. Чуть позже пресс-служба Australian Open сообщила об отмене всех матчей женских и мужских турниров, которые проходят параллельно на кортах в Мельбурн-парке.

Премьер-министр штата Виктория Дэн Эндрюс заявил, что положительный тест сотрудника гостиницы - случай единичный, и поводов для паники нет. Тем не менее в число контактировавших с зараженным входят около 500-600 человек. Как пишут местные СМИ, все они должны быть немедленно изолированы и протестированы на коронавирус.

Тем временем

В режиме ожидания также находятся Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Карен Хачанов, которые участвуют в мельбурнских турнирах.

Александрова, посеянная на турнире под девятым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв чемпионку "Ролан Гаррос" Игу Свентек из Польши (6) со счетом 6:4, 6:2. За выход в полуфинал соревнований Александрова поспорит с румынкой Симоной Халеп (1). Кудерметова на старте прошла британку Хитер Уотсон (6:2, 6:2). Второй сеяный Хачанов во втором круге выбил из сетки хозяина кортов и обладателя уайлд-кард Макса Перселла (7:6 (7:5), 6:3).

Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Вера Звонарева завершили борьбу.