Росстат увеличил вес продуктов питания в инфляционной корзине

Росстат провел ежегодную корректировку компонентов недельной инфляции и сообщил о ее замедлении до нуля после роста на 0,2% в предыдущие недели.

Доля продовольственных товаров увеличилась в среднем на 1,2%, а доли непродовольственных товаров и услуг снизились, соответственно, на 0,2% и 1%.

В кризис доля расходов на продовольствие в семейных бюджетах растет, объясняет управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Росстат проводит уточнение структуры потребительских расходов населения и объемов потребления ежегодно в начале февраля.

Доля потребления сахара в уточненной структуре потребительских расходов населения увеличилась на 0,1%, его удешевление за неделю на 0,2% оказало сильное влияние на итоговый результат, отмечает Росстат.

Увеличилась также доля потребления подсолнечного масла и яиц, гречки, риса, вермишели и макаронных изделий, муки.

Доля расходов на плодоовощную продукцию выросла на 0,6%, что в большей степени связано с опережающей динамикой цен, отмечает Росстат. Плодоовощная продукция продолжает быстро дорожать: за последнюю неделю цены на нее выросли в среднем на 1,6%, что сложно объяснить только сезонным фактором. На полпроцента в неделю дорожает мясо кур.

Как отмечает Росстат, незначительно снизилась доля потребления товаров гигиены и первой необходимости, в том числе хозяйственного мыла, стирального порошка, жидких чистящих и моющих средств, зубной пасты, а также ряда лекарственных средств, например, корвалола, кетопрофена, троксерутина, ацетонида флуоцинолона. При этом большинство упомянутых предметов гигиены показало на прошлой неделе снижение цен на 0,1-0,2%, а лекарств - удорожание на 0,1-0,2%. Однако по сравнению с предыдущей неделей темпы роста цен на часть лекарств и медикаментов снизились: на бромгексин - с 1,1% до 0,5%, алмагель - с 0,7% до 0,1%, ацетонид флуоцинолона - с 0,5% до 0,1%, валокордин - с 0,4% до 0,2% соответственно.

На расчет ИПЦ повлияло и падение на 0,5% доли расходов населения на легковые автомобили. При этом цены на легковые автомобили иностранных марок растут на протяжении всего января 2021 года (на прошедшей неделе они подорожали на 0,7%). Одновременно цены на отечественные легковые автомобили остались на уровне предыдущей недели.

В структуре потребительских расходов снизилась доля туристических услуг (это результат пандемии) и банковских услуг (снижение комиссий и обязательных платежей).