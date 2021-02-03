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03.02.2021 15:00
Рубрика: Экономика

Роуминг между странами ЕАЭС отменят к 2025 году

Текст: Ирина Алпатова
Россияне смогут звонить по домашнему тарифу, находясь в Казахстане, Армении и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже в 2025 году. Об этом в интервью "РГ" рассказал министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арман Шаккалиев.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

"Тариф "как дома" в рамках союза - основа свободного общения, а значит - ключевое условие для перемещения трудовых ресурсов, для предпринимателей. Выравнивание домашних и роуминговых тарифов - объективная тенденция, которую нам нужно реализовать через договоренности сотовых операторов и регуляторов пяти стран Евразийского союза", - пояснил Шаккалиев.

Фото: iStock
Сниженный роуминг между Россией и Беларусью продлен до конца 2021 года

В декабре Россия представила в проект плана перехода. Министр перечислил проблемы, которые предстоить решить - разные подходы к тарификации (в одних странах она поминутная, в других за каждые 10 секунд, в третьих абонентская плата), различие в требованиях к безопасности и хранению персональных данных, разные технологические. К тому же сильно отличаются экономические условия - например, в России 146 миллионов жителей, а в Армении только 3 млн.

Работа по интеграции систем будет вестись в несколько этапов. Сначала предлагается реализовать антифродовые мероприятия, чтобы защитить операторов от мошенников. В конце января стороны обсудили интеграцию антифродовых (антимошеннических) систем операторов связи стран ЕАЭС и организацию прямых стыков между ними.

"Снижение стоимости услуг связи в роуминге будет постепенным и проходить по утвержденному графику. Во-вторых, мы ожидаем, что оно будет стимулировать рост потребления, компенсирующего потери. Например, в Европейском союзе после внедрения правила "Роуминг как дома" объем потребления мобильного интернета вырос почти в 5,5 раза, а объем звонков - почти в 2,5 раза", - рассказал Шаккалиев.

Полностью интервью с министром ЕЭК Арманом Шаккалиевым читайте в ближайшем номере "РГ".

Экономика Отрасли Связь

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