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03.02.2021 14:28
Рубрика: Власть

С 15 февраля открывается авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

Текст: Владимир Кузьмин
С 15 февраля Россия на взаимной основе возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном.
Фото: Марина Лысцева/ ТАСС
Льготные авиабилеты стали доступны всем дальневосточникам

Предложения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Рейсы в Ереван будут летать четыре раза в неделю, в Баку - два раза.

Также с 8 февраля будет увеличено количество рейсов в Киргизию - с одного до трех.

Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью, сообщили в правительстве. Решение принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Фото: Роман Щербенков
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С 8 февраля снова начнут курсировать пассажирские поезда по маршруту Минск-Москва-Минск, а поезда из Москвы и Санкт-Петербурга на Калининград будут делать остановку в белорусской столице.

Кроме того, с понедельника увеличивается количество регулярных авиарейсов до Минска - с трех до пяти в неделю, - и по одному рейсу запустят из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

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