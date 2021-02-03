С 15 февраля открывается авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

С 15 февраля Россия на взаимной основе возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном.

Предложения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Рейсы в Ереван будут летать четыре раза в неделю, в Баку - два раза.

Также с 8 февраля будет увеличено количество рейсов в Киргизию - с одного до трех.