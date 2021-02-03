Счетная палата представила новую базу данных о недостроях

Новую базу данных о недостроенных объектах представила Счетная палата. СП отслеживает ход строительства социальных и инфраструктурных объектов, которые возводятся на бюджетные деньги. Всего в России сейчас 63 918 таких строек. Часть из них - около 7,7 тысячи - проблемные: их строительство приостановлено либо продолжается больше 5 лет.

Теперь на сайте Счетной палаты можно получить более детальную информацию о "недостроях" в каждом регионе: какого рода эти объекты, какое ведомство курирует их строительство и в каком состоянии эти стройки. Многие стройплощадки можно увидеть на фотографиях. Это была самая трудоемкая часть работы, отметили в Счетной палате: ряд объектов находится вдалеке от населенных пунктов.

Пока на сайте можно ознакомиться с информацией за 2019 год. Итоги 2020 года будут представлены в начале лета.