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Рубрика: Происшествия

Обвинен в двойном убийстве

СКР предъявил обвинение Сергею Фургалу в окончательной редакции
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8374)
В среду Главное управление по расследованию особо важных дел СКР предъявило бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в окончательной редакции. Это означает, что следствие завершилось.

Фургала обвинили в убийстве "двух и более лиц, совершенном организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление". И еще по статье о незаконном хранении оружия, "совершенном организованной группой".

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Как объяснили корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве, Сергей Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство бизнесмена Александра Смольского и убийства коммерсантов Евгения Зори и и Олега Булатова. "Причастность обвиняемого к совершению этих преступлений удалось установить в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет, остававшихся долгое время нераскрытыми" - подчеркнули в СКР.

А еще в там утверждают, что решения о совершении убийств "были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников".

- Так, с целью расширения бизнеса Фургал и его компаньон Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в Амурской области, где аналогичной предпринимательской деятельностью занимался Смольский. Последний принимал товар по более высокой цене, создавая конкуренцию Фургалу. Желая вытеснить Смольского с рынка, Фургал и Мистрюков требовали от него изменения цен и с этой целью неоднократно провоцировали конфликты, в том числе путем подачи заявлений в правоохранительные органы. Не достигнув желаемого результата, конкурента решили убить.

В гараж, где находился потерпевший, были брошены две гранаты. Смольский выжил. И, как того требовали обвиняемые, снизил закупочные цены.

Фургал и Мистрюков также организовали устранение Зори. У них с Зорей были конфликты из-за железобетонного завода, который купил коммерсант.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Зорю расстреляли за день до вынесения судебного решения о заводе в его пользу. Исполнителем убийства стал участник банды Андрей Палей. Этот киллер сейчас под стражей и обвиняется в убийстве.

СК напомнил - после убийства Евгения Зори Фургал и его деловые партнеры Николай Мистрюков и Олег Булатов были задержаны как подозреваемые. Но в 2004 году дело против них прекратили из-за "недостаточности доказательств".

Опасаясь, что Булатов может их сдать, Фургал и Мистрюков дали указание его убить. Это исполнил Палей.

Происшествия Правосудие Следствие Уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

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