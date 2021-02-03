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Рубрика: Экономика

Смягчены требования к сейсмоустойчивости зданий

Текст: Марина Трубилина

Подписан приказ Минстроя об отмене новых требований к строительству в сейсмических районах, сообщает Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
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Прошлым летом вступил в силу свод правил, скорректировавший уровень сейсмической опасности для ряда городов и регионов. И если для 36 регионов степень опасность землетрясений была снижена, то для 15 (среди них, в частности, Калмыкия, Удмуртия, Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский края) балл был увеличен, еще в пяти регионах (Адыгея, Ленинградская, Новосибирская, Ростовская, Челябинская области) балл увеличен в большинстве населенных пунктов.

Повышение норматива по сейсмичности с 6 до 7 баллов фактически остановило все текущие процессы по проектированию объектов в целом ряде регионов от Крыма до Дальнего Востока, отмечают в НОПРИЗ. Радикальное изменение нормативной сейсмичности по сравнению с ранее действовавшими картами на практике привело к тому, что расчетные нагрузки на существующие здания по новым картам превышают несущую способность, то есть небезопасны для проживания людей, поясняют в объединении. При проектировании требуется закладывать дополнительные дорогостоящие конструктивные решения, которые обеспечат повышенную сейсмоустойчивость, что влечет за собой дополнительные расходы и увеличение стоимости строительства. "В профессиональном сообществе отмечалось, что карты ОСР-2016 не соответствуют реальной региональной сейсмической интенсивности по архивным данным и исследованиям Института физики земли РАН, была признана целесообразность возвращения к нормативам, которые действовали ранее", - сообщает НОПРИЗ.

Экономика Недвижимость

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