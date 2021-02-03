Соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ вступило в силу

"3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. Соответственно, данное соглашение в этот же день вступило в силу. Таким образом, договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года", - сообщается в документе.

Напомним, что ДСНВ был подписан на 10 лет в Праге 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок действия документа должен был истечь 5 февраля 2021 года. Он распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также их пусковые установки.