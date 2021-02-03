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03.02.2021 14:52
Рубрика: Общество

Найдены редкие золотые солиды императора Михаила VII

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Болгарии археологи при проведении раскопок на территории древнеримского города Альмус обнаружили три редкие золотые монеты, которые были отчеканены при императоре Михаиле VII почти 1000 лет назад.

Фото: iStock
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Как сообщает Archaeology in Bulgaria, золотые монеты, солиды, были найдены в современном болгарском городе Лом. В римский и византийский периоды этот город носил название Альмус. Небольшой клад, который обнаружили археологи, относится к Восточной Римской империи.

Эксперты уже установили, что монеты были отчеканены после битвы при Манцикерте. Это сражение состоялось 25-26 августа 1071 года. В нем сошлись армии турков-сельджуков под предводительством султана Алп-Арслана и Византийской империи.

Турки-сельджуки разгромили византийцев и взяли в плен императора Романа IV Диогена. Впоследствии он выкупил свою жизнь за счет территориальных уступок. В Византии же был коронован Михаил VII Дука. Роман IV был его отчимом и соправителем.

По мнению археологов, именно при императоре Михаиле VII, который единолично правил с 1071 по 1078 годы, и были отчеканены найденные солиды. Этот император не был успешным. Достаточно сказать, что при нем турки-сельджуки овладели значительной частью византийской Анатолии.

Кроме того, в историю он вошел под прозвищем "Парапинак", что по-гречески означает "минус четверть". Так императора прозвали из-за девальвации византийских монет, которая была проведена в период его правления. Он был свергнут с престола в ходе восстания, вспыхнувшего в 1078 году. Михаила насильно постригли в монахи, и уже в этом качестве он дослужился до сана епископа города Эфеса.

Археологи предполагают, что клад мог быть спрятан во время одного из "варварских вторжений". Известно, что в XI веке Византийская империя подвергалась набегам половцев и тюркского племени огузов. Они вторгались в Византию с севера, пересекая реку Дунай.

Фото: Inrap
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"К сожалению условия, в которых мы обнаружили византийские золотые монеты, не позволили проследить историю происхождения этого клада, - говорит руководитель раскопок Валерий Стоичков. - Скорее всего, это было небольшое сокровище, изначально спрятанное в тканевом мешочке. Его следов не сохранилось, но на это указывает особый цвет монет".

Археолог отмечает, что "варварские вторжения" происходили на протяжении всего периода правления Михаила VII. Времена были нестабильными и опасными. Атака могла произойти в любой момент. Видимо, кто-то из местных жителей и решил спрятать свои ценности, которые пролежали в земле почти целое тысячелетие.

По оценкам экспертов, в те времена три византийских золотых солида по своему номиналу были равноценны 900 византийским же бронзовым монетам.

Кстати, это не первый подобный клад, обнаруженный в болгарском Ломе в руинах города Альмус. Еще в 1960-е годы археологи нашли там клад, который состоял из более чем 5000 византийских бронзовых монет XI-XII веков. А чуть позже здесь же был обнаружен еще один небольшой клад, состоявший из трех византийских серебряных монет XIV века.

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