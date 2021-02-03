Стало известно, когда EA представит и выпустит новую часть Battlefield

Игровая серия Battlefield сейчас пребывает в глубочайшем нокдауне, в который она сама себя и отправила невнятной пятой частью.

В Electronic Arts, судя по всему, поняли, что если ничего не делать, конкуренты из Activision с их Call of Duty рано или поздно "запинают" франшизу DICE до состояния окоченелого трупа.

И генеральный директор EA Эндрю Уилсон в отчете перед инвесторами рассказал несколько интересных деталей о новой игре.

Сеттинг следующей "Батлы" будет возвращен к тому, что было представлено в 3 и 4 частях, цитирует его VGC.

По словам топ-менеджера, предполагается по максимуму использовать возможности некстген-консолей, а количество участников многопользовательских сражений, техники и оружия станет самым крупным за всю историю серии.

Как заверяет Уилсон, разработка идет полным ходом, даже с опережением графика. Официально игру представят этой весной, а релиз запланирован на конец 2021 года.