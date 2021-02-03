Супергерой в пробирке: ученые предложили интересный способ изучения химии

Специалисты Американского химического общества придумали метод обучения химии "с нуля". Как правило, на первом уроке новичков знакомят с таблицей Менделеева и учат "читать" ее элементы. Но сложность периодической таблицы может отпугнуть некоторых школьников и студентов, лишить их мотивации учиться, отмечают ученые.

Как заинтересовать химией тех, кто ее боится и не понимает? Очень просто: заменить периодические элементы иконками супергероев, популярных мобильных приложений, фруктов, овощей и других продуктов. По мнению экспертов, это может помочь студентам понять логику, по которой выстроена таблица Менделеева.

Шутка? Вовсе нет. Например, таблица с супергероями включает таких известных персонажей комиксов, как Супермен, Чудо-Женщина, Зеленый Фонарь. Студентам предлагается сгруппировать их по супер-способностям, силе, прочим признакам, аналогичным тому, как организованы элементы периодической таблицы.

Более 75% студентов сочли такой метод "очень" или "крайне" полезным. И это подтверждают экзамены. Ученые считают, что работа со знакомыми предметами и персонажами позволяет студентам усвоить основы химической науки легче и не испытывая стресса.

А как у нас? Какие есть интересные подходы к знакомству с химией?

Александр Дегтярев, преподаватель кафедры общей и неорганической химии НИТУ "МИСиС":

- Многолетний опыт работы показывает: психофизиологические особенности студента сегодня несколько иные, чем 10-15 лет назад. Те методики, которые использовались тогда и базировались на обычной "зубрежке", сегодня не дают нужного результата. Гораздо лучше работают "прикладные" методы, когда ученик четко понимает, для чего ему те или иные знания в повседневной жизни или в будущей профессии. И подход к науке через ассоциации из повседневной жизни или мира увлечений при этом очень неплохо себя зарекомендовал.

В своей практике я этим пользуюсь довольно часто. И результат действительно есть.

Наглядные примеры из жизни часто использую для объяснения алгоритма решения задач на "избыток-недостаток", объяснения особенностей и глубины протекания окислительно-восстановительных процессов и других важных тем.

В целом объяснение принципов построения таблицы Менделеева в "игровой" форме - весьма эффективная и жизнеспособная методика, которую можно использовать и для изучения других разделов химии.

Дарья Мартюхова, директор Детского технопарка "Менделеев Центр" на базе РХТУ им. Менделеева:

- Еще в 2019 году, который во всем мире был посвящен юбилею Таблицы Менделеева, в РХТУ запустили YouTube-проект "Отвечает Менделеев". В нем ученые вместе с блогерами знакомят зрителей с разными химическими элементах через понятные примеры, например, отвечают на вопросы "почему в пудре есть кремний?" или "почему без элемента "индий" невозможно представить экраны современных телефонов?".

Эти видео мы используем в музее Детского технопарка "Менделеев Центр", когда знакомим школьников с элементами. Они нажимают на заставку ролика в интерактивной таблице Менделеева - открывается видео с описанием. А для того, чтобы изучить полную таблицу химических элементов, узнать их свойства и структуру, нужно прикоснуться на стене к любому из элементов периодической таблицы.

Но особо важно знакомить ребят с химией через эксперименты, ведь химия - экспериментальная наука. В нашем центре начиная с 7 лет можно заниматься изучением любимого предмета, а также сделать свой первый научный проект.

На занятиях в Технопарке мы учим ребят видеть в бытовых вещах химические реакции. Например, накипь в чайнике всегда можно удалить с помощью слабых кислот (уксусной или лимонной), потому что они переводят нерастворимые соли в растворы. А раствор бриллиантового зеленого можно обесцветить с помощью щелочи, входящей в состав средства для чистки труб, и аптечной перекиси водорода: они разрушают молекулы, дающих раствору характерный зеленый цвет.