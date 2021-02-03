Законодательства Беларуси и России станут ближе

Парламентские слушания на тему "Модельное законотворчество в Союзном государстве" состоялись в режиме видеоконференции в Минске и Москве, приграничных регионах Беларуси и России. Одновременно прошло заседание Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту. О том, какие перспективы открывает для Беларуси и России разработка модельных законов, рассказывает председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей белорусского Парламента, член Комиссии по законодательству и Регламенту союзного Парламента Светлана Любецкая.

Светлана Любецкая: В обсуждении темы модельного законотворчества в Союзном государстве участвовали депутаты Парламентского Собрания, члены консультативного совета, представители Постоянного Комитета Союзного государства, Евразийской экономической комиссии, регионов, научных учреждений. Так что форум получился достаточно представительный. Обсуждались состояние и перспективы правовой системы Союзного государства, целесо­образность и правовые возможности использования потенциала модельного законотворчества. Второе направление дискуссии - рекомендации и определение приоритетных сфер модельного законотворчества. При этом изучался его опыт в СНГ и ОДКБ. Сегодня в рамках Союзного государства идет постоянное сотрудничество по формированию единого экономического, научно-технического, социального, информационного, культурного пространства на основе межгосударственных соглашений и договоров. Это выдвигает задачу по унификации и гармонизации законодательства наших стран с учетом опыта международного и внутригосударственного правового регулирования. Ее решение видится в развитии модельного законотворчества.

Задача дня - обеспечение равенства основных прав и свобод граждан двух стран при реализации Договора о создании Союзного государства

Светлана Анатольевна, поясните, пожалуйста, что имеется в виду?

Светлана Любецкая: Модельное законотворчество - одна из форм унификации законодательства тех или иных стран. Модельный закон следует рассматривать как законодательный акт рекомендательного характера. При этом он содержит некие типовые нормы, своего рода ориентиры для законодателей соответствующих стран, что создает единое направление развития их правовых систем. Как показывает практика стран СНГ, такой механизм успешно работает. Модельное законотворчество достаточно широко развито, например, в области социального страхования граждан, трудового законодательства. Так, в рамках СНГ хорошо себя зарекомендовал модельный закон о государственном социальном страховании. В ходе парламентских слушаний отмечалось, что сегодня при реализации Договора о создании Союзного государства весьма актуально использовать этот опыт, целесообразна дальнейшая работа над применением модельного законотворчества.

Каковы приоритетные направления этой деятельности?

Светлана Любецкая: По единому мнению, сформировавшемуся в ходе дискуссии, необходимо развивать модельное законотворчество в сфере цифровой экономики, что связано с достаточно интенсивными процессами, происходящими в экономике обеих стран. Еще одно направление - социальная сфера, поскольку Союзное государство ставит своей задачей обеспечение на всей своей территории равенства основных прав и свобод граждан двух стран. Это один из элементов их национальной политики. С учетом вызовов сегодняшнего времени как никогда актуальны вопросы сохранения исторической памяти. К слову, уже имеется модельный закон о противодействии нацизму. В Беларуси также разработан законопроект, посвященный этим вопросам. Граждане России и Беларуси могут без ограничений выбирать место жительства, учебы, работы, поэтому так актуально законодательное регулирование роуминга и использования мобильной связи в рамках Союзного государства. То же можно сказать об унификации подходов к страхованию гражданской ответственности. Требуют единообразного регулирования и законодательных актов рынок криптовалют, банковская сфера, отношения в области использования электронного документооборота, деятельность беспилотного, пассажирского транспорта. Конкретные вопросы единообразного применения законодательных норм возникают у перевозчиков, банков - возьмем те же аналоги международной системы СВИФТ. Налицо широкий спектр проблем, которые еще предстоит рассмотреть с целью унификации законодательств двух стран, необходимость и возможность которой очевидна.

Когда в Союзном государстве могут начать разработку модельных законов и кто будет вести эту деятельность?

Светлана Любецкая: В ходе слушаний озвучены определенные подходы и рекомендации по унификации законодательств Беларуси и России. Предполагается активизировать эту работу и выйти на практический результат в среднесрочной перспективе. Вопрос методологии развития модельного законотворчества также обсуждался в ходе недавней дискуссии (порядок организации разработки модельных законодательных актов, привлечение к деятельности и экспертизе проектов специалистов, в том числе научного сообщества, их рассмотрение и принятие национальными парламентами). Отдельным вопросом стояла необходимость этой тематики в научно-исследовательской работе, чтобы максимально использовать научный опыт и знания для эффективной разработки модельных законодательных актов.