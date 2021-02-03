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Рубрика: В мире

Театр начинается с тендера

Учреждения культуры просят изменить закон о госзакупках
Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 21(8372)
Из-за закона о госзакупках театры не могут приглашать на работу иностранных специалистов. Фото: Евгения Евреинова Из-за закона о госзакупках театры не могут приглашать на работу иностранных специалистов. Фото: Евгения Евреинова
Из-за закона о госзакупках театры не могут приглашать на работу иностранных специалистов. Фото: Евгения Евреинова
Действующий закон о государственных закупках поставил театры, музеи, выставочные залы, библиотеки и другие культурные учреждения в сложное положение. Эксперты считают, что если в ближайшее время в документ не внесут изменения, то скоро многие заведения вообще перестанут работать.

Сейчас, согласно нормативно-правовому акту, все необходимое для обновления репертуара, изготовления сценической одежды, производства музыки и режиссерской деятельности должно приобретаться через тендеры, а заработанные деньги должны поступать в республиканский бюджет и не могут быть использованы напрямую для развития государственных учреждений культуры.

Фото: kabar.kg
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- Проблема с исполнением закона о государственных закупках от 2015 года в том, что документ никоим образом не учитывает специфику работы, к примеру, театров, - пояснил юрист Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова Александр Кулинский. - В результате получается так, что мы сегодня не можем привлекать к работе иностранцев - приглашать на роли известных артистов или именитых режиссеров для постановки спектаклей. Их услуги стоят дорого, платить мы готовы, однако закон обязывает отдавать предпочтение местным специалистам. Да, их работа ценится дешевле, но она и менее качественная.

Кроме того, по словам Александра Кулинского, вызывает вопросы и необходимость соблюдения иностранцами таких требований, как получение идентификационного номера, регистрация в налоговой службе и на сайте госзакупок для участия в тендере.

- Это должен сделать, к примеру, зарубежный режиссер прежде чем приступить к постановке спектакля. А нужно ли ему тратить на это свое драгоценное время и нервы? -спрашивает юрист.

Фото: Евгения Евреинова
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Но если эти требования проигнорировать, то возникнут проблемы с правоохранительными органами.

- Суть действующего закона о государственных закупках состоит в том, что госучреждения Киргизии должны покупать дешевое, часто не являющееся качественным, да еще и через тендеры, - сказал Александр Кулинский. - Если, допустим, какой-то музей решит приобрести картину для пополнения музейного фонда, то должен быть объявлен тендер. Но захочет ли владелец раритетной вещи участвовать в нем?

По мнению большинства руководителей культурных учреждений республики, принятый шесть лет назад закон сыграл с ними злую шутку. Причем о сложившейся непростой ситуации министерство культуры, информации и туризма КР неоднократно информировало правительство страны. Однако из-за частой смены кабмина этот вопрос до сих пор так и не решен.

Справка "РГ"

Сегодня в ведении минкультуры КР находятся 22 театрально-зрелищных учреждения, восемь музыкально-драматических театров, семь драмтеатров, театр оперы и балета, два кукольных театра, три филармонии и цирк. Они возобновили работу первого декабря 2020 года с учетом санитарно-эпидемиологических требований.

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