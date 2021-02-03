Уроженцы Вологды вошли в тройку успешных издателей мобильных игр в мире

Пандемия коронавируса спровоцировала появление на рынке нового игрового гиганта. По данным аналитической компании AppAnnie, благодаря наплыву новых игроков, компания Playrix, которой владеют выходцы из России уроженцы Вологды - братья Игорь и Дмитрий Бухманы, стала крупнейшим в мире разработчиком мобильных игр после Tencent Holdings Ltd.

Как уточняет Bloomberg, братья увеличили свое состояние более чем вдвое: на каждого из них приходится 3,9 миллиарда долларов. За прошлый год их компания поднялась в рейтинге с седьмого места на третье и потеснила Activision Blizzard (создателя известного шутера Call of Duty).

На первом и втором местах остались многолетние лидеры - китайские Tencent и NetEase.

В разгар "коронакризиса" разработчики воспользовались снижением цен на рекламу и активизировали свою маркетинговую кампанию. В итоге количество пользователей игр от Playrix на пике пандемии выросло на 50 процентов - до 180 миллионов, а продажи подскочили примерно на 60 процентов - до 1,75 миллиарда долларов (данные за первые восемь месяцев 2020 года). Сейчас количество игроков стабилизировалось на уровне 150 миллионов человек в месяц.

Как пояснил Игорь Бухман, "успешные игры превратились в долгосрочный сервис, аналогичный Netflix, которому удается удерживать пользователей за счет постоянного добавления нового контента. Мы постоянно добавляем в наши игры новые истории, различные игровые механики и уровни, а потому люди играют в них годами".

В Playrix сейчас работает более 2500 человек. Головной офис компании расположен в Ирландии, разработчики находятся в России и Восточной Европе.